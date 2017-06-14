رویکرد دولت دوازدهم اصلاح طلبانه است/ رشد سبز اولویت دولت باشد

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه مردم و نسل جوان مطالباتی از دولت دارند که این مطالبات حتما به بهبود وضعیت کشور منتهی خواهد شد، اظهار داشت: در ایام انتخابات آقای رئیس جمهور این مطالبات را شنیدند و پاسخ گفتند و مردم هم متقابلا به ایشان رای دادند، بنابراین اینکه رئیس جمهور گفتند به قول هایی که دادند پایبند هستند، ان شاءالله این قطعی است و آقای رئیس جمهور در این زمینه گام های موثری بر خواهند داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رویکرد دولت دوازدهم در قالب اصلاح طلبی تعریف می شود؛ چراکه رئیس جمهور برای جذب رای شعارهای اصلاح طلبانه سر دادند، گفت: البته تعاریف گسترده است اما یقینا بسیاری از رویکردهای دولت یازدهم هم هم‌گرایی جدی با دولت اصلاحات داشته است که فکر می کنم رویکرد دولت دوازدهم در این زمینه قوی تر باشد.

ابتکار با بیان اینکه اعتدال و اصطلاحات هر دو در یک هم گرایی و ائتلاف عمیق کار می کنند، ادامه داد: در دولت دوازدهم هم این ائتلاف ادامه دارد؛ چراکه جریانات سیاسی که حامی رئیس جمهور مطالباتی داشتند که البته این مطالبات در چارچوب قانون بود و رئیس جمهور نیز در چارچوب همان قانون تلاش خواهد کرد برای اصلاحات بیشتر و پیشبرد بیشتر برای شرایط عمومی کشور تا خصوصا در عرصه سیاسی و اجتماعی این مطالبات را اجرایی سازد.

ابتکار معاون رئیس جمهور، همچنین درباره مهمترین اولویت دولت دوازدهم، گفت: بحث هایی مانند اشتغال اولویت بسیار زیادی خواهد داشت، اما من تصور می کنم بحث توسعه پایدار باید اولویت اصلی باشد.

وی توضیح داد: ما باید پیشرفت اقتصادی داشته باشیم اما رشد اقتصادی سبز؛ یعنی توسعه‌ای که با مناسبات زیست محیطی تداخل نداشته باشد و به بهبود شرایط اقتصادی و محیط زیست توامان توجه داشته باشد، باید توجه شود. یعنی رشد اقتصادی رشدی باشد که با تخریب محیط زیست ملازم نشود. اشتغالی باشد که با تخریب و آلودگی عجین نشود و این رویکردی است که دولت دوازدهم باید با قوت پیگیری کند.

ابتکار با بیان اینکه محیط زیست ما بسیار شکننده است گفت: این رشد اقتصادی باید ملاحظات زیست محیطی را در نظر بگیرد و امیدواریم دولت دوازهم دولت رشد سبز باشد؛ یعنی رشد اقتصادی در دولت رشد سبز باشد.