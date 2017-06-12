به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا علیزاد ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان اظهار داشت: در سال ۸۴ تفاهم نامه ای ما بین استاندار وقت کرمان و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت منعقد شد قرار بود دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی کشور مجددا در کرمان ایجاد شود و حداقل به مدت سه سال این دبیرخانه راه اندازی شود و بعد از آن استمرار داشته باشد و دبیرخانه به صورت دائمی در کرمان خواهد بود.

وی افزود: سال گذشته نهمین دوره موسیقی نواحی کشور را در کرمان بعد از وقفه هشت ساله برگزار کردیم.

علیزاده تصریح کرد: موسیقی نواحی این جایگاه را دارد که برای آن برنامه ریزی، هزینه و کار کنیم تا بتوانم موسیقی نواحی مختلف کشور را حفظ، نگهداری، احیاء و به نسل های بعد منتقل کنیم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان گفت: اگر به موسیقی نواحی کشورمان نپردازیم و با برگزاری این گونه جشنواره ها و برنامه ها حمایت نکنیم، زمینه را برای ورود موسیقی های غربی و بیگانه فراهم کرده ایم و باید به موسیقی نواحی اهمیت دهیم.

وی عنوان کرد: دهمین جشنواره موسیقی نواحی از ششم تا نهم ۹ تیرماه سال جاری در کرمان برگزار خواهد شد و با فرمانداران شهرستان ها مکاتبه کرده ایم و هفت شهرستان استان کرمان فعلا اعلام آمادگی برگزاری همزمان جشنواره و اجراها در شهرستان ها کرده اند.

علیزاده بیان داشت: شهرستان های که اعلام آمادگی کرده اند زرند، بم، بافت، سیرجان، شهربابک، نرماشیر و رفسنجان است.

وی گفت: با توجه به همزمانی برگزاری جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان با عید سعید فطر، حال و هوای مناسبی در شادی و نشاط جامعه ایجاد خواهد شد.

پارک مادر محل اجرای عمومی جشنواره موسیقی نواحی در شهر کرمان

دبیر اجرایی دهمین جشنواره موسیقی نواحی کشور عنوان کرد: با برنامه ریزی های و هماهنگی هایی که با شهردار کرمان صورت گرفته یک محل اصلی برای اجرای عمومی در محل پارک مادر شهرکرمان در نظر گرفته که برای هر شب ورودی دو هزار و ۵۰۰ نفر در فضایی باز با امکانات صوت و نور مناسب است.

علیزاده بیان کرد: با هماهنگی که با شهردار و شهرداران مناطق چهار گانه شهر کرمان داشته ایم مقرر شد به صورت جداگانه اجراهایی در این چهار منطقه داشته باشیم.

وی بیان داشت: موضوع اصلی دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران منظومه خوانی است و اجراهای رقابتی این جشنواره با موضوع راویان اصالت برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان افزود: سعی کرده ایم در این جشنواره از گروه های بومی و استانی بیشتر استفاده کنیم و اتفاق خوب دیگر این است که با همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن موسیقی کرمان دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی در کرمان تجهیز و راه اندازی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان با اشاره به اینکه به دنبال آن هستیم که به غنایی دبیرخانه بیفزاییم، تاکید کرد: در حال رایزنی هستیم تا مستنداتی که در تهران وجود دارد را به دبیرخانه در کرمان انتقال دهیم و بانک اطلاعات جامعی از موسیقی نواحی در دبیرخانه داشته باشیم.

وی گفت: یکی از ویژگی های این جشنواره برون سپاری فعالیت های هنری به بخش غیر دولتی است و حوزه اجرایی جشنواره را به موسسه تهیه و تولید آثار صوتی واگذار کرده ایم و ما به عنوان ناظر در کنار آنها خواهیم بود.

علیزاده افزود: در دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران مهمانان خارجی، خبرنگاران، پیشکسوتان، اساتید و پژوهشگران حضور خواهند داشت.

برگزاری جشنواره حفظ و صیانت از موسیقی نواحی

دبیر اجرایی دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران ادامه داد: برای حفظ و صیانت از موسیقی نواحی استان کرمان جشنواره موسیقی نواحی استان را در پایان سال جاری برگزار خواهیم کرد و در پاییز سال جاری از پوستر این جشنواره رونمایی می شود.

وی بیان کرد: فستیوال موسیقی نواحی شهرستان های استان برگزار خواهد شد و مکتب خانه موسیقی نواحی استان تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد.

علیزاده گفت: یک آلبوم موسیقی با مشارکت هنرمندان برجسته موسیقی نواحی را ضبط کرده ایم که در سال جاری در باغ فتح آباد کرمان از آن رونمایی خواهد شد.