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۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۳۰

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا صعود ایران را تبریک گفت

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا صعود ایران را تبریک گفت

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا صعود تیم ملی ایران به جام جهانی ۲۰۸ روسیه را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه در پیام خود برای فوتبال ایران گفت: از طرف خانواده فوتبال آسیا مایلم به جمهوری اسلامی ایران برای عملکرد استوار و متقاعد کننده تیم ملی در تمام مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ و صعود به تورنمنت ۲۰۱۸ به عنوان اولین تیم آسیایی تبریک بگویم. 

وی افزود: این دستاورد بازتاب تلاش سخت و تعهد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران برای کسب موفقیت در بالاترین سطح فوتبال بین‌المللی است. همان‌طور که در برنامه مأموریت و چشم‌انداز ای اف سی پیش‌بینی شده است، امیدوارم صعود ایران به مسابقات جام جهانی، الهام‌بخش تیم ملی برای سرافرازی آسیا در بزرگترین عرصه فوتبال جهان باشد.

شیخ سلمان ادامه داد: همانطور که به مراحل پایانی مسابقات مقدماتی جام جهانی نزدیک می شویم، برای تمام تیم ها آرزوی موفقیت دارم.

پیروزی ایران برابر ازبکستان، صعود این تیم را به جام جهانی ۲۰۱۸ در حالی که دو مسابقه تا پایان این رقابتها باقی مانده است، قطعی کرد. 

ایران برای پنجمین بار و دومین دوره متوالی در جام جهانی شرکت می کند. ایران اکنون بعد از کره جنوبی با ۹ بار حضور در جام جهانی، در رده دوم و هم ردیف ژاپن است.

کد مطلب 4003143

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