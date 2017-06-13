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۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

فراخوان جشنواره فیلم «شهر» یک هفته تمدید شد

فراخوان جشنواره فیلم «شهر» یک هفته تمدید شد

مهلت ارسال اثر به بخش های مختلف ششمین جشنواره فیلم «شهر» تا سی و یکم خردادماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ششمین جشنواره فیلم شهر، در پی استقبال فیلمسازان از بخش های مختلف جشنواره، دبیرخانه این رویداد زمان دریافت اثر را تا ۳۱ خردادماه تمدید کرد.

فیلمسازان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۳۱ خردادماه فرصت دارند نسبت به ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره فیلم شهر واقع در پردیس سینمایی ملت اقدام کنند.

بنابراین گزارش، مهلت اعلام شده تمدید نخواهد شد.

صاحبان آثار می توانند به سایت www.urbanfilmfest.org مراجعه و پس از مطالعه قوانین و مقررات جشنواره نسبت به پر کردن فرم فراخوان آنلاین اقدام کنند.

 ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر نیمه اول مردادماه به دبیری سیدعلی احمدی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4003350

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