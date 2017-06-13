عرضه یک کتاب صوتی برای کسانی که متفاوت فکر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب صوتی «واقعیت‌های جدید در دنیای کسب‌وکار» نوشته جیسون فرید و دیوید هاینمایرهانسن با ترجمه حمید محمود زاده و صدای نیما کرمی به تازگی توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.

این کتاب که رویکردی متفاوت به کسب‌وکار دارد، برای کسانی نوشته شده که متفاوت فکر می‌کنند و به قول مؤلف طیفی وسیع از کسانی که هرگز به فکر کسب‌وکار خود نیستند تا کسانی که دارای کسب‌ و کاری موفق هستند را شامل می‌شود

حمید محمود زاده مترجم این اثر درباره این کتاب و ترجمه خود از آن گفت: نویسندگان این کتاب مالکان یکی از کمپانی‌ها بزرگ نرم‌افزاری در دنیا هستند که یکی از مهمترین محصولاتشان با موضوع کنترل پروژه تولیدشده است. جالب اینکه این محصول از سوی ۱۰۰ کمپانی کوچک تولید و پشتیبانی می‌شود و خود این کمپانی که مالک اصلی آن به شمار می‌رود نیز بیش از ۲۰ کارمند نیز بیشتر ندارد.

وی ادامه داد: در واقع این کمپانی با این تعداد کارمند با همکاری ۱۰۰ شرکت دیگر این محصول را تولید و مدیریت کرده است. فلسفه شرکت این است که افراد به محصولاتی به شدت ساده نیاز دارند که جز خواست آنها کار دیگری را انجام ندهد. کل حرفی هم که این کتاب به زبان می‌آورد این است که چگونه با نیروی انسانی کم و کارا می‌توان نتایج کاری و شغلی قابل توجهی را به دست آورد.

محمود زاده گفت: ویژگی اصلی این کتاب این است که فردی آن را نوشته که تمامی دستورالعمل‌های آن را به‌کار برده است و موفق شده است. از سوی دیگر این کتاب اثری است که نگاه مخاطب خود را به کسب‌ و کار دگرگون خواهد کرد. این کتاب همچنین با ذهنیت ایرانیان به‌شدت همخوان است و قابلیت اجرا در کسب‌وکارهای ایرانی را نیز دارد.

این مترجم همچنین در معرفی بیشتر این اثر گفت: واقعیت این است که بسیاری از مخاطبان کتاب افرادی هستند که به دلیل مشغله‌های کاری خود کمتر فرصتی برای مطالعه دارند و این اثر صوتی کمک بسیاری است برای اینکه محتوای این اثر را سریع تر گوش بدهند. حتی می‌توانند کتاب صوتی این اثر را در قالب کنفرانس‌ها و یا جلسات کاری شنیده و مورد استفاده قرار دهند. موضوعاتی مانند چگونگی شروع یک کسب‌ و کار، فنون مبارزه برای موفقیت، راه‌های پیشرفت، بهره‌وری، برخورد با رقبا، تکامل، معرفی و تبلیغات، استخدام و آسیب‌شناسی کسب‌وکار از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این کتاب است.

این کتاب صوتی به تازگی با صدای نیما کرمی و انتخاب موسیقی روزبه یگانه و با قیمت ۱۲۰ هزار ریال منتشر و عرضه شده است.