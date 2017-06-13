به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، پروین فرشچی در جلسه بررسی تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت کشور، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور پرچمگذاری شناگاهها که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، افزود: سعی میکنیم طی چند ماه آینده فاز دوم طرح پرچمگذاری شناگاهها را در جنوب کشور اجرایی کنیم.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه این سازمان نمیتواند این کار مهم را بهتنهایی انجام دهد،گفت: لازم است دستگاههای مختلف در این زمینه همکاری کنند بنابراین سه نهاد وزارت کشور، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست در قالب تفاهمنامهای این موضوع را دنبال میکنند.
فرشچی افزود: تفاهمنامه همکاری وزارت کشور، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست به منظور برنامهریزی، اجرا، راهبری و نظارت مجموعه طرحهای سالمسازی شناگاهها هفته آینده امضا میشود.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: طبق طرح سالمسازی شناگاهها یا طرح پرچمگذاری، شناگاههایی که از نظر سلامت تایید شوند مزین به پرچمهای آبی میشوند. این اقدام رقابت سالمی را برای سرمایه گذاران و مدیران شناگاهها ایجاد میکند.
فرشچی در پایان اظهار کرد: طرح پرچمگذاری در سایر کشورها اجرا شده و در ایران برای اولین بار قرار است از تیرماه آغاز شود. ادعا نمیکنیم این طرح بهترین طرح خواهد بود ولی امیدواریم در حین انجام کار به اشکالات احتمالی پی ببریم تا در آینده آن را به بهترین شکل اجرایی کنیم.
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