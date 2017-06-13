به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حیدریان رییس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری در جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان سینمایی، احکام معاونان سازمان، هیات امنای مدرسه ملی و موسسه رسانه های تصویری، مشاور بخش بین الملل سازمان سینمایی را اعلام کرد.

حیدریان در این جلسه گفت: حبیب ایل بیگی از دوستان باسابقه‌ای است که در طول این سال ها با فاصله و بی فاصله با ما همکاری داشته است و در این مدت حملات، ناجوانمردی ها و بی انصافی های زیادی در حق وی شد اما او از سینما دفاع و در بسیاری از جاها از سینما مراقبت کرد. همانطور که مطلع هستید معاونت ارزشیابی و نظارت همیشه باید مواظب باشد زیرا جای حساسی است که محصول کار و فرآیند تولید در سینمای حرفه ای در آن تبلور پیدا می کند و جایی است که باید بسیار با سینما رفاقت کند.

رییس سازمان سینمایی درباره بنیاد سینمایی فارابی نیز گفت: علیرضا تابش با ماموریت های جدید برای ۲ سال آینده ابقا شد و از تلاش وی قدردانی و تشکر می کنم زیرا در این مدت به تنهایی زحمات زیادی کشیده است.

حیدریان با اشاره به تغییر در ساختار فارابی گفت: فارابی متناسب با نیازهای جدید حرکت می کند و اگر پوست انداختن آن مانند سینما نشود مانند سایر پدیده ها که نمی توانند خود را بازتولید کنند به نتیجه نمی رسد لذا فارابی نیاز به تغییر دارد به همین دلیل حبیب ایل بیگی را با مشورت هایی که داشتیم به عنوان قائم مقام در بنیاد سینمایی فارابی برای استقرار سازمان های تولید و راه اندازی معاونت یا بخش اقتصادی یعنی تامین سرمایه های مورد نیاز برای سینما، بخش کودک و تجدید برنامه و تعریف سازمان سینمای کودک انتخاب کردیم که این امور با همت علیرضا تابش و حبیب ایل بیگی اتفاق خواهد افتاد. از زحمات حبیب ایل بیگی و قبول مسئولیت در پست جدید تشکر می‌کنم.

وی همچنین ادامه داد: در ابتدا قصد داشتیم از نصرت الله مرادی تا آخر امسال در همین جایی که حضور داشت کمک بگیریم اما نظر وزیر بر تغییر بود. وی در ستاد اقتصادی سازمان و هم به عنوان مشاور در کنار ما حضور دارد و رمضانعلی حیدری خلیلی به جای وی مستقر می شود. امیدواریم با این تغییر به سازماندهی مورد نظرمان در سازمان برسیم.

رییس سازمان سینمایی درباره پست نظارت و ارزشیابی سازمان نیز گفت: در معاونت نظارت و ارزشیابی ابراهیم داروغه زاده را علیرغم اینکه وی انجام کار را به خاطر جنس آن به سختی پذیرفت، انتخاب کردیم. همه ما از جمله منوچهر شاهسواری باید به او کمک کنیم تا در این امر از توانایی اش استفاده کنیم؛ زیرا صیانت و حراست از چهره تصویری بخش فرهنگ، ایجاد تعادل، تنظیم بازار و مراقبت از جریان نیروی انسانی همه در این حوزه قرار دارد. همچنین تدوین و اتخاذ و نگارش سیاست ها در اینجا شکل می گیرد و در این حوزه حاکمیت انتظاراتی دارد که باید به آنها واقف باشیم. باید با تعاملات به فهم مشترکی برسیم. تشکر می کنم از اینکه این مسئولیت مهم را پذیرفت.

حیدریان درباره تغییرات در هیات امنا و هیات مدیره مدرسه ملی سینما و موسسه رسانه های تصویری نیز توضیح داد: در هیات امنای مدرسه ملی ۵ تغییر و درهیات مدیره هم ۲ تغییر داشتیم که هدف از این تغییرات فعالتر کردن مدرسه ملی بوده است. در هیات امنای موسسه رسانه های تصویری آقای جعفرپور که رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شد، به جای بیژن نوباوه و منوچهر شاهسواری، رضا میرکریمی، مهدی یزدانی و مجید مسچی نیز حضور دارند. این دوستان با این جهت گیری انتخاب شدند که بتوانیم با شرایط جدید موسسات کارمان را سریعتر انجام دهند.

وی ادامه داد: مهدی یزدانی که از دوستان با سابقه ما در رسانه های تصویری بود به عنوان مدیرعامل این موسسه انتخاب شده است. کاری که مصطفی ابطحی در موسسه رسانه های تصویری انجام می‌داد درست بود اما انتظارات ما با توجه به رویکرد جدیدمان خیلی بیشتر بود لذا شرح وظیفه ای نوشته شد. ابطحی در حین اینکه از دوستان خوب ما است به عنوان مشاور از او استفاده می کنیم همچنین تدوین و پیگیری آیین نامه های سازمان بر عهده وی خواهد بود.

رییس سازمان سینمایی اظهار کرد: بازارهای جدید و موجود، صیانت از مال و اموال و دارایی و حقوق مولفان و سرمایه گذاران حوزه تصویر از مهمترین ماموریت های موسسه رسانه های تصویری است و سر و سامان دادن و تنوع بخشی و البته افزایش کمی محصولات حوزه نمایش خانگی از وظایف جدی موسسه است.

حیدریان با اشاره به حضور رضاداد نیز گفت: علیرضا رضاداد بحث کودک را مدیریت استراتژیک و اجرایی می کند زیرا سرمایه اصلی ما کودکان و نوجوانان هستند. سینمای کودک و نوجوان بر عهده او باشد و در ستاد سازمان هم به ما کمک کند.

وی درباره وظایف رضا میرکریمی نیز گفت: در جشنواره جهانی وی استعدادهای خود را نشان داد که به دنبال آن فعالیت های بین المللی سینما را با کمک او استخراج کردیم. باید بنیاد بین الملل سینمای ایران را راه اندازی کنیم اما در حال حاضر فکر کردیم بدنه سینما را بزرگتر نکنیم. او به عنوان مشاور امور بین المللی سینما در موسسه رسانه ها مستقر می شود و برای اینکه پشتیبانی مالی و اجرایی تری در آنجا داشته باشیم همه فعالیت های قبلی باید در چارچوب متمرکز بین المللی سازمان اتفاق بیفتد لذا او هیات برنامه ریزی و طراحی خواهد داشت تا با مدیرعاملان موسساتی که درگیر هستند تفاهمنامه هایی داشته باشد.

وی در پایان بیان کرد: از ابتدا گفتم پاشته آشیل سینمای ایران و آنچه سینمای ایران را محبوس کرده دیوارهای بلندی است که در اطراف راه سینما ایجاد شده و تنها راه فارغ شدن از این مدار بسته، حوزه بین الملل است که ماموریت سختی دارد و حرکت بخش بین الملل بسیار تاثیر حیاتی روی سینما دارد که محصولاتمان جهان پسند شود. از همکاری و همراهی او هم تشکر می کنیم و امیدوارم مجموعه این تغییرات به صلاح سینما باشد.