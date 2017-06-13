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۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۲۲

مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان:

ویژه‌ برنامه های لیالی قدر در صدا و سیمای مرکز زنجان پخش می شود

ویژه‌ برنامه های لیالی قدر در صدا و سیمای مرکز زنجان پخش می شود

زنجان-مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان از تهیه و پخش ویژه‌ برنامه های صدا و سیمای مرکز زنجان برای لیالی قدر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، مرتضی صفری افزود: صدا و سیمای مرکز زنجان امسال نیز با فرا رسیدن لیالی قدر تلاش می کند با پخش ویژه برنامه های مختلف در شب های قدر حال و هوای معنوی خاصی را در شب نزول قرآن، برای بینندگان و شنوندگان خود فراهم کند.

وی ادامه داد: در این راستا رسانه استانی با بسیج همه امکانات و نیروهای خود مراسمات باشکوه شبهای قدر را از ۴ نقطه استان به صورت زنده پوشش خواهد داد.

صفری افزود: شبکه استانی اشراق امسال در اولین شب از لیالی قدر ، ویژه برنامه خود را از مسجد جامع زنجان با سخرانی آیت الله حسینی زنجانی به روی آنتن خواهد برد.در شبهای نوزدهم و بیست سوم از این لیالی نورانی و بابرکت نیز مراسم با شکوه که هرسال با سخنرانی آیت الله خاتمی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان برگزار می شود به صورت زنده پخش خواهد شد .

مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان با بیان اینکه زمان شروع این ویژه برنامه ها پس از خبر ساعت ۲۳ بوده و تا ۲ بامداد نیز ادامه خواهد داشت. تهیه کننده این ویژه برنامه ها فریدون قدیری است، گفت: برای پوشش این مراسمات پرفیض امکانات مختلف فنی از قبیل واحد دو دستگاه سیار تلویزیونی ، واحد sng و ... بهره گیری خواهد شد.

صفری افزود: رادیوزنجان نیز با ۳ویژه برنامه ۱۸۰ دقیقه‌ای در شب نوزدهم از مسجد فاطمه الزهرای خدابنده، شب بیست‌و یکم از مسجد جامع خرم دره و شب بیست ‌و سوم ماه رمضان از امامزاده حضرت سید ابراهیم (ع) ویژه برنامه های لیالی قدر را به صورن زنده پوشش خواهد داد . تهیه کنندگی ویژه برنامه های رادیو نیز بر عهده خانمها فاطمه بیات و شیوا مرادی با پوشش کامل مراسم سخنرانی ،تلاوت قرآن ، مداحی و دعای جوشن کبیر و قرآن  از ساعت ۲۳ تا ۲  بامداد همراه شنوندگان مومن و روزه دار خواهد بود.

وی ادامه داد: سایر برنامه روتین مرکز در حوزه های سیما و صدا  نیز با پرداختن  به موضوع شب های قدر، اهمیت این شب‌های گرانقدر، لحظه های معنوی را برای روزه داران رقم خواهند زد.

کد مطلب 4004071

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