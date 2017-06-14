به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مارتین فریمن بازیگر سریال «شرلوک هولمز» و «هابیت» از خیابان بیکر و شخصیت بیلبو بگینز عبور می‌کند و با قصد ساخته شدن «بهشت گمشده» راهی تلویزیون می شود. این اقتباس از کتاب شعر قرن هفدهم نوشته جان میلتون ساخته می‌شود.

فریمن قرار است این پروژه را به عنوان تهیه کننده اجرایی پیش ببرد. احتمال دارد خود وی در این سریال نقش‌آفرینی هم بکند.

هنوز نویسنده یا شبکه پخش این سریال تعیین نشده اما گفته می‌شود احتمالا این فیلم با مشارکت آمریکا و بریتانیا ساخته می‌شود.

لارنس بوئن مدیر کمپانی سازنده این سریال از «بهشت گمشده» به عنوان چیزی شبیه «بازی تاج و تخت» یاد کرد که در عین حال مضمونی مذهبی دارد و خواننده را با خود به دنیای سیاست و خشونتی فزاینده می‌برد. وی گفت آینده بشریت را می‌توان در این اشعار دید و زمانی بهتر از این برای ساختن این سریال وجود ندارد.

فریمن نیز از «بهشت گمشده» به عنوان اثری حماسی یاد کرد که در جهان مدرن به طرز شگفت‌آوری تاثیرگذار است.

مارتین فریمن بازیگر بریتانیایی متولد ۸ سپتامبر ۱۹۷۱ در الدرشات انگلستان است. این بازیگر ۴۶ساله از ۱۹۹۷ وارد دنیای هنر شده است. وی که بیشتر شهرتش را مدیون بازی در نقش جان واتسون در سریال «شرلوک» و ایفای نقش بیلبو بگینز در «هابیت» بوده، در سریال مطرحی چون «فارگو» نیز جلوی دوربین رفته است.