به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این بازیگر در یک ویدیو با آهنگ "دارند هابیت‌ها را به آیزنگارد می برند" همخوانی کرد و به این صورت با نقش لگولاس در مجموعه فیلم‌های "هابیت" خداحافظی کرد.

او کار فیلمبرداری نقشش در فیلم "هابیت: آنجا و دوباره بازگشت"، قسمت سوم سه‌گانه هابیت به کارگردانی پیتر جکسون را به پایان رساند و برای به یادماندنی کردن این موقعیت، جسکون ویدیویی از بلوم را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد که در آن او آهنگ معروف سال 2007 "دارند هابیت‌ها را به آیزنگارد می‌برند" را خواند. ویدیوی اصلی این آهنگ درباره شخصیت بلوم یعنی لگولاس است و تا به حال بیش از 2 میلیون بازدید داشته است.

جکسون نوشت: یک روز بعد از خداحافظی با گاندالف و توریل، وقتش شده بود که با لگولاس هم خداحافظی کنیم. چه روز بزرگی بود، اورلاندو داشت تمام روز 12 ساعت فیلمبرداری را با یک اورک بزرگ می جنگید. وقتی که بالاخره تمام شده بود با ارولاندو خداحافظی کردیم ولی باید حتما این ویدیو را درست می کردیم.

جکسون اخیرا با یکی دیگر از ستاره هایش ایان مک الن هم خداحافظی کرده است. مک الن اولین‌بار در فیلم "ارباب حلقه ها: انجمن حلقه" نقش گاندالف را بازی کرد.

بلوم 36 ساله در زمان اولین فیلم ارباب حلقه‌ها در سال 1999 تنها 22 سال داشت.

دومین فیلم "هابیت" که در آن مارتین فریمن در نقش بیلبو بگینز و بندیکت کامبربچ در نقش صداگذاری اسماگ اژدها ظاهر می‌شوند، روز 13 دسامبر از طریق کمپانی برادران وارنر اکران می‌شود. آخرین قسمت این سه گانه هم روز 17 دسامبر 2014 وارد سینماها می شود.