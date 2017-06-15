به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فرشید پورحاجت درباره روش جدید محاسبه مالیات ساخت و ساز مسکن گفت: در این روش، پایه ارزش معاملات املاک جا به جا شده است و نحوه محاسبه سود و زیان بر اساس ارزش معاملاتی املاک نیست؛ بنابراین زود است که بخواهیم قضاوت کنیم آیا قانون مالیاتی جدید به نفع سازندگان مسکن شده یا به ضرر آنها است .

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان افزود: بر اساس آن چه کارشناسان مسکن بررسی کرده اند، به نظر می رسد در شرایط فعلی، بار مالیاتی سنگین در حوزه ساخت و ساز مسکن اعمال خواهد شد.

پورحاجت اضافه کرد: صنعت مسکن اکنون در شرایط مناسبی نیست؛ زیرا ۴ سال در رکود است، به همین علّت باید بسترهای تشویقی و انگیزشی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه برداشت ها از قانون متفاوت است، گفت: بر اساس قانون، مالیات بر ساخت و ساز است؛ یعنی بر روی سرمایه گذاری بر مسکن، مالیات تعیین شده که این یک نوع انحراف است و مالیات سنگین بر دوش تولید مسکن ایجاد می کند.

پورحاجت افزود: مخالف اعمال مالیات در حوزه مسکن هستیم؛ زیرا بار مالی آن در نهایت به مردم منتقل می شود.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در پی عدالت محور بودن مالیات است، ادامه داد: مقطع کنونی زمان مناسبی برای فرمول جدید مالیاتی برای ساخت و ساز مسکن نیست.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: شوک قیمتی مسکن در سال ۹۱ بین قدرت خرید مردم و قیمت بازار، فاصله بزرگ ایجاد کرده است و اعمال قانون جدید مالیاتی به این شکاف دامن می زند.

پورحاجت افزود: در شرایط فعلی اجرای قانون جدید مالیاتی موجب می شود صنعت مسکن دچار رکود شود و این به نفع مردم نیست.

وی اضافه کرد: انتظار داریم آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم در فضای تعامل و تدبیر، در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و دغدغه های بخش خصوصی لحاظ شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنیم و شهرداری ها هم برای صدور پروانه مسکن، عوارض می گیرند، گفت: با اجرای قانون جدید امور مالیاتی فرار سرمایه از مسکن صورت خواهد گرفت و با شرایطی که به وجود می آید بار مالی این مالیات ها بر دوش مردم خواهد افتاد و بر روی قیمت مسکن تأثیر دارد.