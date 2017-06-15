اتاق عمل بیمارستان را به خاطر پارکینگ تعطیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان پارسیان در سال۸۵ در منطقه سعادت آباد تهران مورد بهره برداری قرار گرفته و از آن روز تاکنون، حجم زیادی از خدمات درمانی را به مردم ارائه داده است. اخیرا، این بیمارستان به دلیل بروز اختلاف مالی مابین شهرداری منطقه ۲ و ساختمان پزشکان همجوار آن، دچار مشکل شده است. به گونه ای که تنها پارکینگ بیمارستان در حال حاضر مسدود بوده و امکان استفاده از آن برای پارک خودروهای پزشکان و سایر پرسنل وجود ندارد.

دکتر حمید بهمن رئیس بیمارستان پارسیان در همین ارتباط، به خبرنگار مهر، گفت: چند سالی است که بیمارستان، این پارکینگ را اجاره کرده و سر هر ماه اجاره آن را به شهرداری پرداخت کرده است. اما، متاسفانه، بدهی ساختمان پزشکان همجوار این بیمارستان، باعث شده که شهرداری منطقه، این مشکل را متوجه بیمارستان کند و با مسدود ساختن مسیر پارکینگ، مشکلاتی را برای حضور پزشکان و کادر درمانی در بیمارستان به وجود بیاورد.

به گفته وی، دیروز( پنج شنبه) این وضعیت باعث شد تا تعداد عمل های جراحی که روزانه حداقل ۳۰ مورد بود به ۷ عمل جراحی برسد و دلیل آن هم، عدم حضور جراحان در بیمارستان بوده است.

نمایی از محل تخریب پارکینگ بیمارستان

بهمن با اشاره به نبود فضای پارک لازم برای خودروهای پزشکان این بیمارستان، افزود: وقتی جای پارک برای خودروهای پزشکان وجود ندارد، متاسفانه از حضور آنها در بیمارستان محروم می شویم.

وی با تاکید بر اینکه مشکل بدهی ساختمان پزشکان همجوار بیمارستان ارتباطی به بیمارستان ندارد، گفت: ما حتی حاضر شدیم بدهی این ساختمان به شهرداری منطقه به صورت اقساطی پرداخت شود که قبول نکردند.

رئیس بیمارستان پارسیان با گلایه از تخریب آسفالت پارکینگ، افزود: دوستان در شهرداری منطقه عنوان داشته اند که می خواهند در این محل بازار روز احداث کنند. در حالی که در این مکان، زباله های عفونی وجود دارد و می تواند مشکل ساز شود. ضمن اینکه، پارکینگ بیمارستان محل تخلیه تجهیزات بیمارستانی و دارویی است.