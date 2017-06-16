کودک اهوازی در چاه فاضلاب غرق شد/تلاش برای یافتن جسد ادامه دارد

مقصود حق شناش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته یک کودک سه ساله اهوازی در یکی از چاه های فاضلاب واقع در بلوار گلستان اهواز و در عمیق ترین بخش چاه سقوط کرد و متاسفانه جان باخت.

وی افزود: بعد از این حادثه، ماموران امداد نجات آتش نشانی به محل اعزام شدند ولی تلاش برای یافتن جسد این کودک سه ساله هنوز ادامه دارد و جسد وی پیدا نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در نوروز سال ۹۵ نیز کودک دو نیم ساله ای در چاله های فاضلاب کوی گلدشت اهواز غرق شد و جان سپرد به همین دلیل به نظر می رسد باید فکری اساسی برای حل این مشکل در اهواز اندیشیده شود تا افراد بیشتری دچار مشکل نشوند.

نام این کودک سه ساله علی بروایه است.

