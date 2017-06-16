  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۷

شرکت آب و فاضلاب اهواز اعلام کرد:

مرگ کودک اهوازی در کانال متعلق به شهرداری اتفاق افتاد

مرگ کودک اهوازی در کانال متعلق به شهرداری اتفاق افتاد

اهواز - شرکت آب و فاضلاب اهواز توضیحاتی در خصوص مرگ کودک اهوازی بر اثر سقوط در کانال فاضلاب ارائه کرد و این کانال را متعلق به شهرداری اهواز دانست.

به گزار خبرگزاری مهر، در توضیحات شرکت آب و فاضلاب اهواز آمده است: ضمن ابراز تاسف و همدردی از حادثه سقوط کودک اهوازی در کانال دفع آب های سطحی به اطلاع کلیه شهروندان گرامی می رساند، این کانال متعلق به  شهرداری و جهت دفع آب های سطحی در منطقه می باشد که در موازات کانال دفع فاضلاب شرکت آبفا قرارگرفته است. مراتب تاسف و نگرانی شرکت آبفا در زمینه پاسخگویی و تنویرافکار عمومی بر مسئولان آن واجب می سازد توضیحاتی در این خصوص اطلاع رسانی نمایند.

در ادامه این توضیحات عنوان شده است: کانال دفع آب های سطحی یادشده در حوزه خدمات شهرداری بوده که مراحل روپوش گذاری نیز از سوی متولی مربوطه صورت پذیرفته و به همین ترتیب بهره برداری از آن نیز در اختیار این نهاد است. شرکت آبفا اهواز همواره آمادگی خود جهت همکاری در راستای ارائه خدمات به مردم شریف و فهیم اهواز و به ویژه ساماندهی این کانال ها را به محضر متولیان محترم امر رسانده و هر زمان که این نهاد درخواست همکاری نماید با تمام توان خود اقدام خواهد نمود.
 

کد مطلب 4006224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها