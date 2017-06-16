مرگ کودک اهوازی در کانال متعلق به شهرداری اتفاق افتاد

به گزار خبرگزاری مهر، در توضیحات شرکت آب و فاضلاب اهواز آمده است: ضمن ابراز تاسف و همدردی از حادثه سقوط کودک اهوازی در کانال دفع آب های سطحی به اطلاع کلیه شهروندان گرامی می رساند، این کانال متعلق به شهرداری و جهت دفع آب های سطحی در منطقه می باشد که در موازات کانال دفع فاضلاب شرکت آبفا قرارگرفته است. مراتب تاسف و نگرانی شرکت آبفا در زمینه پاسخگویی و تنویرافکار عمومی بر مسئولان آن واجب می سازد توضیحاتی در این خصوص اطلاع رسانی نمایند.

در ادامه این توضیحات عنوان شده است: کانال دفع آب های سطحی یادشده در حوزه خدمات شهرداری بوده که مراحل روپوش گذاری نیز از سوی متولی مربوطه صورت پذیرفته و به همین ترتیب بهره برداری از آن نیز در اختیار این نهاد است. شرکت آبفا اهواز همواره آمادگی خود جهت همکاری در راستای ارائه خدمات به مردم شریف و فهیم اهواز و به ویژه ساماندهی این کانال ها را به محضر متولیان محترم امر رسانده و هر زمان که این نهاد درخواست همکاری نماید با تمام توان خود اقدام خواهد نمود.

