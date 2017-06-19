تقدیر مجلس خبرگان و شورای نگهبان از اقدام موشکی سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان در پیامی هایی از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مجازات گروهک تکفیری داعش، تقدیر کردند.

متن پیام مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است:

بسم الله الّرحمن الّرحیم

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ... (انفال: 60)

"و شما (ای مومنان) برای مبارزه با آنها خود را مهیا کنید..."

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اقدام قاطع در مجازات گروهک تکفیری وابسته به استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل، نشان داد، در اهتمام به آیه شریفه 60 سوره انفال به خوبی وظیفه خود را انجام می دهد.

مجلس خبرگان رهبری ضمن تشکر از نیروی هوائی سپاه، بابت هدف قرار دادن گروهک داعش، برای تمامی قوای مسلح میهن اسلامی، آرزوی توفیق روز افزون برای دفاع از اسلام و سرزمین های اسلامی را از خداوند متعال مسألت دارد.

شورای نگهبان نیز در پیامی، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقدیر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عملیات انتقام جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت مجازات گروهک تکفیری و تروریستی داعش، موجب خشنودی و شادی دلهای مومنان و آحاد ملت ایران گردید.

شورای نگهبان با سپاس از این اقدام غیورانه، از خداوند متعال برای قوای مسلح کشور عزیزمان، توفیق روزافزون در دفاع از کیان اسلامی را مسئلت دارد.