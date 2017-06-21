دعوت از هنرمندان برای حضور در راهپیمایی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به نزدیک شدن روز قدس نهادهای مختلف هنری، از هنرمندان دعوت کردند تا برای حمایت از مردم فلسطین در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند.

خانه سینما طی بیانیه ای از سینماگران دعوت کرد تا در این راهپیمایی حضور داشته باشند. در متن این بیانیه آمده است:

«جامعه اصناف سینمای ایران (خانه سینما) از همه اعضای خود و هنرمندان کشور دعوت می کند تا دوشادوش سایر هموطنان غیور، با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس فریاد مظلومیت مسلمانان فلسطین رابه گوش جهانیان برسانند.»

دعوت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس برای حضور در راهپیمایی روز قدس

انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس طی صدور اطلاعیه‌ای از اهالی سینما، به ویژه سینماگران حوزه دفاع مقدس جهت حضور پرشور و حماسی در راهپیمایی روز جهانی قدس و حمایت و همدردی دیگربار با مردم مظلوم فلسطین و جهان اسلام دعوت به عمل آورد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «یوم الله روز قدس، میراث گرانقدر بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی(ره) و روز تجلی وحدت مسلمین در برابر رژیم غاصب و منحوس صهیونیستی است. روزی که به مظهر مبارزه با ظلم و تجدید عهد مسلمانان آزادیخواه برای رهایی قدس شریف و یاری مردم ستمدیده جهان مبدل شده است.

روز قدس روز فریاد بر سر نابخردانی است که با چشمانی بسته، انبوه خون های ریخته شده و فوران آتش فروباریده بر سر زنان و کودکان را نمی بینند. متحجرینی که آرمان های رهایی بخش بشر را وسیله سرکوب بشریت قرار داده اند.

روز قدس روز فریاد مظلوم علیه ظالم در سراسر عالم و روز شکوفایی گل واژه عدل الهی در حنجره آزادگان جهان است. روزی که مردم مسلمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی، ضمن تجدید میثاق با آرمان های قدسی امام خمینی (ره) در مقابل زرسالارانی که بشریت را به بردگی گرفته اند و همه طاغوت ها در همه زمان ها به قیام بر می خیزند.

در این اطلاعیه تاکید شده است: اینک که دست پلید و چهره منحوس تروریسم و اربابان مرتجع ایشان بیش از هر زمان دیگری عیان شده است، راسخ تر از همیشه به صحنه خواهیم آمد. تحرکات اخیر تروریستی در تهران و کشورهای اسلامی منطقه که بی شک ردپای اندیشه منفور صهیونیست در آن هویداست، راهپیمایی روز قدس امسال را از اهمیتی دوچندان برخوردار کرده است. بر این اساس حضور گسترده آحاد مردم در راهپیمایی امسال، عزم، اتحاد و انسجام مسلمین را در مقابله با جنایات ددمنشانه ظالمان علیه مظلومان به ویژه نابودی رژیم جعلی اسرائیل و آزادی قدس شریف به نمایش خواهد گذارد.

انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، ضمن تجدید میثاق با آرمان های جهانشمول امام راحل و نایب برحق ایشان، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)، از اهالی شریف و محترم سینمای ایران و در راس آنها سینماگران حوزه انقلاب و دفاع مقدس جهت حضور گسترده و پرشکوه در این روز حماسی دعوت به عمل می آورد.»