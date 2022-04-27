سینمای ایران در کنار فلسطین است/ حمایت از آثاری با محوریت مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در آستانه فرا رسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس با اشاره به اهمیت گرامیداشت این روز در جهان اسلام گفت: «روز قدس» یادگار امام راحل (ره) است، روزی که منحصر به ایرانیان و شیعیان نیست و باید گفت از اعتباری ویژه در جهان اسلام برخوردار است. هیچ انسان آزادهای نمیتواند از آنچه در قدس شریف میگذرد و همچنان با حمایت غرب ادامه دارد، چشمپوشی کند. در تمام این سالها، روز قدس، محلی برای وحدت مسلمانان و آزادگان جهان بوده و اجازه نداده است خون پاک مردم مبارز فلسطین لگدمال جوسازی رسانههای غربی شود. رسانههایی که اخبار تجاوز رژیم اشغالگر فلسطین را وارونه جلوه داده و اجازه نمیدهند تعدی و بیاحترامی مداوم صهیونیستها به قبله نخستین مسلمانان، به گوش آزادگان جهان برسد.
رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: سینمای ایران، در همه این سالها همراه مردم فلسطین بوده است. همراه و همصدا با همه مبارزان علیه ظلم و بیعدالتی و توسعه طلبی بیگانگان در کشورهای اسلامی. جشنوارهای همچون جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» عرصهای برای تجلی هنر هنرمندانی بوده که مقاومت را در هر جای جهان که باشد، به تصویر کشیده است و سیمای روشن قهرمانان عدالت خواه و جسوری که سر به ظلم خم نکردند، ترسیم کرده، بسیار آثار فاخر تصویری درباره مقاومت در فلسطین، سوریه، عراق، یمن و کشورهای اسلامی در جشنوارههای مختلف سینمایی عرضه و دیده شده است.
خزاعی افزود: در آستانه برگزاری روز قدس با احترام به روح پرفتوح امام راحل (ره) و به تاسی از رهبر معظم انقلاب اسلامی که همواره نماد ظلمستیزی و در کنار فلسطین مظلوم بودهاند، به سینماگران اعلام میکنیم که از آثار مربوط به فلسطین شریف و محور مقاومت در سازمان سینمایی حمایت خواهد شد.
رئیس سازمان سینمایی گفت: امروز در جهان سینما، تصویر و رسانه، سازنده افکار و ایجاد کننده امواج هستند. پیروز میدانهای جنگ، آنانی هستند که صاحب رسانهاند و با زبان تصویر سخن میگویند. در جهان اسلام، نیازمند توسعه صنعت نمایش هستیم. ایران به عنوان مهمترین سینما در جهان اسلام، باید پرچمدار تولید و نمایش آثاری باشد که واقعیت آنچه بر مسلمانان میگذرد، نشان دهد.
خزاعی در بخش دیگری از سخنانش مطرح کرد: زیر مجموعههای سازمان سینمایی (بنیاد سینمایی فارابی، انجمن سینمای جوان و مرکز گسترش) میزبان و پذیرایی ایدهها، طرحها و فیلمنامههای سینماگرانی است که درباره فلسطین و محور مقاومت باشند.
وی ادامه داد: امیدوارم در کنار سینمای بلند و کوتاه، در حوزه مستند (به واسطه واقعنماییاش) شاهد رشد تولید آثار درباره فلسطین و محور مقاومت باشیم. سینماگران این حوزه و سایر حوزهها، به طور قطع، علاقهمند به ثبت حقیقت هستند و سازمان سینمایی با حمایت آنها، شعله حقیقت جویی را در جان این هنرمندان روشن نگاه میدارد.
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