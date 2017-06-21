۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۴۱

اِن‌بی‌سی: پایگاه پهپادی ایران در سوریه نزدیک پایگاه آمریکا است

شبکه اِن‌بی‌سی نیوز مدعی شد که ایران پایگاه پهپادی در سوریه در نزدیکی پایگاه آمریکا در این کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اِن‌بی‌سی نیوز، ۲ مقام نظامی آمریکا مدعی‌ شده اند که ایران یک پایگاه هوایی پهپادی در سوریه ایجاد کرده است که فاصله زیادی با پایگاه نظامی آمریکا در این کشور ندارد.

بر اساس اعلام این شبکه، پایگاه مذکور احتمالاً محل فرود پهپادهایی است که آمریکا مدعی  است به تازگی نیروهایش در سوریه را تهدید کرده‌ است.

این دو مقام دفاعی آمریکا ادعا کرده اند که پایگاه مورد نظر در نزدیکی شهر تدمر بوده و دارای یک ایستگاه کنترل زمینی برای هواپیماهای بدون سرنشین است.

این در حالیست که آمریکا و ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا نیز پایگاه نظامی در ۸۰ مایلی جنوب تدمر در گذرگاه مرزی «التنف» یعنی در حوالی مرز مشترک عراق، سوریه و اردن دارد.

