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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

عارف:

حمایت از ملت مظلوم فلسطین یک آزمون برای مدعیان حقوق بشر است

حمایت از ملت مظلوم فلسطین یک آزمون برای مدعیان حقوق بشر است

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: همراهی با ملت مظلوم فلسطین مبتنی بر یک حرکت و جریان اسلامی بنیان گذاشته شده، اما حمایت از این ملت مظلوم آزمونی است برای مدعیان حقوق بشر.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در پیامی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس، حمایت از ملت مظلوم فلسطین را یک باور انسانی و آزمونی برای مدعیان حقوق بشر خواند.

در این پیام آمده است:

«روز جهانی قدس، نمادی است از اراده آزادی خواهان جهان برای حمایت از حق و عدالت. عهدی است برای بیزاری از ظلم، تجاوز، اشغال، سرکوب و آوارگی. ملت‌های بزرگ و حق‌طلب نمی‌توانند به آنچه که این روزها در سرزمین مقدس فلسطین می‌گذرد، بی‌تفاوت باشند. مقاومت ملت فلسطین محدود به یک ملت، مذهب و یا گرایش خاص نیست. گرچه مبارزان مسلمان و مسلمانان در این مقاومت پیشتاز هستند. همراهی با ملت مظلوم فلسطین مبتنی بر یک حرکت و جریان اسلامی بنیان گذاشته شده است ولی حمایت از این ملت مظلوم هم یک باور انسانی است و هم آزمونی است برای مدعیان حقوق بشر.

ملت شریف ایران با اقتداء به رهبری والاقدر خود حضرت امام خمینی(ره) که همواره خطر بزرگ اسرائیل را به مسلمانان تذکر می‌داد و همبستگی و مقاومت در برابر آن را توصیه می‌کرد، همیشه خود را در کنار مظلومان بخصوص فلسطینیان قهرمان دیده است و به یاری خداوند روز قدس را که میراث ارجمند امام است در شکوهمندانه‌ترین وضع خود بزرگ خواهد داشت .بی شک شرکت در مراسم راهپیمایی روز قدس نشانه تعهد، انسان‌دوستی و مسئولیت اسلامی و انسانی همه کسانی است حق را پاس می‌دارند و باطل و بیداد را محکوم می‌کنند.

مردم ایران نیز برای اعلام حمایت از این حق طبیعی و خواست و اراده حق‌طلبانه، با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس، با جریان آزادی‌خواه فلسطینیان اعلام همبستگی می‌کنند. آرزویمان این است تا به یاری پروردگار، حق تاریخی یک ملت به صاحبان اصلی آن بازگردد و صلح و آرامش پایدار در این منطقه برقرار شود. ان‌شاءالله»

کد مطلب 4011829

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