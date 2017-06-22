بسته ویژه جشنواره عمار برای روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز جهانی قدس دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، مجموعه فیلم‌هایی را برای اکران و نمایش به این مناسبت، ارائه کرد. فیلم کوتاه «ولد» به کارگردانی امیرباس ربیعی، اولین اثر این مجموعه فیلم است. «ولد» به زبان عربی تهیه شده و روایت سرنوشت یک مهمان تازه در بیمارستان کوچکی در شهر غزه است که زیر بمباران هر بار قسمتی از آن خراب می‌شود؛ قصه‌ای کوتاه از یک جدال مادرانه با بمب‌های کودک کش.

فیلم کوتاه «ولد» در کنار کسب فانوس پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار، برگزیده بهترین فیلم کوتاه اجتماعی جشنواره فیلم تراسه سینماتوگرافیک ایتالیا و جشنواره بین‌المللی «اوپن فیلم» بنگلادش شده است.

انیمیشن «آنتراکت» به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان، اثر بعدی بسته فیلم جشنواره عمار برای روز جهانی قدس است. «آنتراکت» برگرفته از «Entract» کلمه‌ای فرانسوی و به معنای حد فاصل بین ۲ پرده موسیقی است. فیلم نیز در فاصله بین ۲ قطعه موسیقی روایت می شود. ایده «آنتراکت» از داستان تک تیراندازی اسرائیلی است که در جریان جنگ ۲۰۱۴ غزه با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود ادعا کرد در یک روز توانسته ۱۳ کودک فلسطینی را هدف قرار دهد.

انیمیشن «زمین بازی ما» به کارگردانی سیدمحسن مهاجری، یکی دیگر از آثار بسته فیلم عمار است. این انیمیشن داستان یک کودک فلسطینی است که بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به زمین بازی آن ها، زخمی شده است و در خانه مشغول بازی رایانه ای است و در تخیلات خویش در بازی میان تیم منتخب دنیا که مربی آن به صورت نمادین علی دایی است، سعی می کند تیم مقابل را که رژیم صهیونیستی است شکست دهد.

فیلم کوتاه «برخورد از نوع نزدیک»، دیگر اثر این بسته فیلم است. داستان این اثر نیز درباره کشتن کودکان فلسطینی توسط سربازان رژیم غاصب صهیونیستی است. داوود جلیلی کارگردانی این اثر را بر عهده داشته است.

فیلم داستانی «نامه های سنگی» به کارگردانی محمود عرفانی، دیگر اثر بسته فیلم عمار است که داستان پسربچه ای را روایت می‌کند که قصد کمک به کودکان مظلوم فلسطینی را دارد اما در این راه مشکلاتی پیش می‌آید و او تلاش دارد تا به هر نحو که شده کودکان فلسطینی را یاری کند. «نامه های سنگی»، لوح افتخار بخش فیلمنامه ششمین جشنواره عمار را در کارنامه دارد.

«یک سطل آب»، مستندی به کارگردانی محمدتقی رحمتی اثر بعدی جشنواره عمار برای اکران به مناسبت روز جهانی قدس است. این مستند داستان جانبازی است که در تدارک برای برپایی راهپیمایی روز قدس است

نماهنگ‌های «دولت کاریکاتور»، «زخم قدس»، «آیات سجیل»، «گرم بنوشید» و «فلسطین، مسئله اصلی» دیگر آثار جشنواره مردمی فیلم عمار به مناسبت فرارسیدن روز جهانی قدس هستند.