ویزیت رایگان ۵۰۰ هزار بیمار توسط بسیج جامعه پزشکی در شب های قدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیبپرور با اشاره به خدمت رسانی بزرگ بسیج جامعه پزشکی در شبهای قدر گفت: کاری که شما در شبهای قدر انجام دادید و ۵۰۰ هزار نفر را رایگان ویزیت کردید، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
وی که در نشست صمیمی با مسئولان بسیج جامعه پزشکی کشور سخن میگفت، با تاکید بر گسترش خدمات اجتماعی بسیج به مردم افزود: بسیج جامعه پزشکی بهترین فرصتها را برای خدمت به مردم دارد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تیمهای پزشکی که در مناطق محروم به مردم خدمات درمانی ارائه میدهند، گفت: یکی دیگر از کارهای ارزشمند بسیج جامعه پزشکی، سازماندهی و اعزام این گروهها به مناطقی است که مردم آنجا به پزشکان و خدمات درمانی دسترسی ندارند.
وی با بیان اینکه برقراری عدالت در شئون مختلف از وظایف حاکمیت اسلامی است، خاطرنشان کرد: یک فلسفه خدمترسانی بسیج، بسط عدالت در جامعه است و همت بسیجیان نیز تلاش در همین راستاست.
سردار غیبپرور در ادامه گفت: برخی اقشار تخصصی بسیج از جمله بسیج جامعه پزشکی به عنوان اقشار مرجع جامعه مطرح هستند و فعالیت آنها در راستای محرومیتزدایی در جامعه تاثیر بسیار مطلوبی در اقشار مختلف جامعه میگذارد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان افزود: بسیج جامعه پزشکی ظرفیتهایی به مراتب بیشتر برای خدمترسانی به مناطق محروم دارد که در صورت همراهی سایر دستگاههای دولتی در این زمینه خدمت رسانی به مناطق دوردست و محروم افزایش خواهد یافت.
نظر شما