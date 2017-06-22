به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی عربی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب ۳۳ سال پیش در چنین روزی (اول تیرماه ۱۳۶۳) در خطبه های نماز جمعه ماه رمضان تهران در روز قدس، در قسمتی از بیاناتشان، به زبان عربی به تبیین مسئله فلسطین پرداختند.

ترجمه سخنان حضرت آیت الله خامنه ای برای نخستین بار منتشر شده که متن کامل آن به شرح زیر است؛

«سلام و درود خدا بر شما مومنان در سرتاسر جهان. روزها و شب‌های بزرگ دهه آخر ماه مبارک رمضان بر ما می گذرد. شب‌هایی که احتمال زیاد شب قدر در بین آنها باشد، از خدا می‌خواهم که در این شب برکت را بر امت ما نازل کند و انچه که خوبی و بزرگی و شرف امت در ان است را برایش مقدر گرداند و مومنین و مومنات را برای دعای بیشتر و تقرب به پروردگار موفق گرداند.

همچنین سالگرد شهادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب (ع) در این روزها قرار گرفته است.

امامی که در زندگی‌اش اسلام را در همه ابعاد فردی و اجتماعی‌اش مجسم کرد؛ از هنگامی که در کعبه به دنیا آمد تا وقتی که در محراب در خون خودش غلتید.

و در آخرین جمعه این روزهای مبارک همه در انتظار روز قدس هستیم، روز مسئله مهمی که به روشنگری و توضیح و تاکید بیشتری نیاز دارد.

قبل از اینکه درباره این روز صحبت کنم لازم می دانم که خرسندی خود را اعلام کنم که تبلیغات روز جهانی قدس را می بینم و شکر خدا در بعضی گروه ها با اعلام برگزاری هفته قدس تاثیر آن واضح شده است، و این نشان‌دهنده این است که دعوت برای زنده نگه داشتن این روز در فکرها و جانها حاضر است. دعوتی که از سمت امام امت به عنوان روز جهانی قدس مطرح شده است، واکنش گسترده ای در میان مسلمان ها داشته است.

ضروری است که در روز قدس صرفا به کارهای تشریفاتی و ظاهری اکتفا نکنیم و بر معنی واقعی آن تمرکز کنیم. اعلام روز قدس یعنی حساسیت همیشگی امت نسبت به تجاوز به سرزمین‌های اسلامی او به دست صهیونیست‌ها و آمادگی همیشگی مردم برای از بین بردن این لکه سیاه از نقشه جهان اسلام.

بزرگداشت روز قدس با به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی یا سکوت بر جنایتهای او به هیچ وجه سازگار نیست. فقط کسانی که خود را به صورت جدی برای مقابله با این غده سرطانی اماده می‌کنند می‌توانند دعوت برای بزرگداشت این روز را اعلام کنند.کسانی که با رژیم اشغالگر قدس به هر شکلی سازش کردند و راه مبارزه خونین با این رژیم سلطه‌جو را رها کرده و به سوی جلب رضایت آمریکا در این باب رفتند بدون شک نمی‌توانند صدای خود را به نام فلسطین بلند کنند، چه عرب باشند چه غیرعرب و حتی اگر فلسطینی باشند.

مساله فلسطین همچنان یکی از مهمترین مسائل جهان اسلام است؛ چون فقط مسئله اشغال بخشی از سرزمین مسلمانان نیست، بلکه مسئله حضور سیاسی و نظامی و تسلط سیاسی امریکا بر همه منطقه است.

طبیعتا تسلط سیاسی و استکباری در هر ناحیه ای از جهان به دلایل مختلف تسلط قدرت‌های سلطه‌گر دیگر در آن منطقه را به دنبال خواهد داشت.

اگر مشاهده می‌کنیم که حکومت‌های عربی نمی‌توانند نیاز ملت‌های عربی که بر وحدت تاکید می‌کنند را محقق سازند و اگر می‌بینیم که در بین بعضی از این حکومت‌ها گروه‌هایی هستند که برای تامین مصالح امریکا فعالیت می‌کنند و هیچ ضرری برای دشمنان اسلام و مسلمانان ندارند، این به سلطه سیاسی آمریکا و غرب بر این منطقه برمی‌گردد.

ما بر اساس اصول جهادی‌مان مسئله فلسطین و مبارزه با دشمن صهیونیستی را سرلوحه سیاست خارجی خودمان قرار داده‌ایم و همین راز دشمنی‌هایی است که قدرت‌های استکباری و همدستان فرومایه آنها در منطقه در قبال ما دارند.

ما اطمینان داریم که مشکلات جهان اسلام جز با حل مسئله فلسطین حل نمی شود؛ و این مسئله مقدمه واجب برای حل مشکلات مسلمانان به طور کلی، و اعراب به طور خاص است.

طبیعتا ما توقع این را نداریم که حاکمان سازشکاری که تسلیم آمریکا شده‌اند برای آزادی قیام کنند، بلکه تنها حکومت‌هایی می توانند این وظیفه را انجام دهند که مقابل فشارهای امریکا ایستادگی کرده و بر قدرت مردم خود اتکا کرده‌اند.

بار دیگر از همه ملت‌های مسلمان می‌خواهیم که روز قدس را بزرگ بشمارند و آن را برپا دارند تا مظهری برای اراده عموم مسلمین در آزادی فلسطین باشد. زیرا قدس نماد مبارزه امت ما علیه سیطره امریکا در منطقه است. و از حکومت‌های اسلامی می‌خواهیم که به این روز مردمی اهمیت بدهند و صدایشان را به صدای ملت‌ها پیوند زنند.

روز قدس امسال باید با توکل بر خدا ضربه سیاسی و رسانه‌ای بزرگی بر پیکره صهیونیست‌های غاصب باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم "قل هو الله أحد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد" وصدق الله العلی العظیم

والسلام علیکم ورحمة الله»