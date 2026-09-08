به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه سومین دوره جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان، اسامی آثار راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی این رویداد را اعلام کرد.

بر اساس اعلام دبیرخانه، در این مرحله ۴۸ اثر به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. آثار راه یافته به مرحله نیمه نهایی سومین دوره جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان به شرح زیر است:

۱.سکوت تلخ

۲.داغ گندم

۳.پسرم علی

۴.سیندخت

۵.جان فدا

۶.جورابهای لنگه به لنگه

۷.پرنده تر از مرغان هوایی

۸.عمیق ترین گودال تهران

۹.از گناه آباد به نورستان

۱۰. ابرکاکیا

۱۱.یک امضای ماندگار

۱۲.رزا

۱۳.گوشت خوار

۱۴.برنده کسی است که در خانه چسب زخم ندارد

۱۵.گوزن ها

۱۶.گلی در گلستان

۱۷.چمدان چرم

۱۸.ماهی نارس

۱۹.صلاح بی سلاح

۲۰.سبز می شوی

۲۱.دور برگردان

۲۲.کهکشان

۲۳.پشیمان

۲۴.چشم ها را باید شست

۲۵.هوای راه نرفته

۲۶.توخالی

۲۷.سورن سفید

۲۸.دانه های هل

۲۹.دین

۳۰.جایی برای بازگشت

۳۱.هفتاد چهل

۳۲.صبح عید غدیر

۳۳.بسته های تخمه

۳۴.بعد از بن بست

۳۵.شکسته

۳۶.منتظر بود

۳۷.کسک پشت سرم

۳۸.نویسنده نوشته‌جات بی‌ربط

۳۹.صورتی گلدار

۴۰.ریشه ها

۴۱.کد ۹۹

۴۲.شکوفه های بهار نارنج

۴۳.آرایش نرم

۴۴.شکسته

۴۵.هفتاد چهل

۴۶.جایی برای بازگشت

۴۷.تو اصلا منو می شناسی؟

۴۸.ناتور

دبیرخانه این جایزه اعلام کرده است که با توجه به ادامه روند داوری و برگزاری مرحله نهایی، اسامی نویسندگان آثار راه‌یافته در این مرحله منتشر نخواهد شد.

سومین دوره جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان با هدف شناسایی و معرفی آثار ادبی برگزار شده و آثار شرکت‌کننده پس از طی مراحل داوری، در چند مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، مراسم اختتامیه سومین دوره جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان در هفته پایانی شهریورماه برگزار خواهد شد و برگزیدگان نهایی این دوره در این مراسم معرفی می‌شوند.