پلمب ۴ تالار عروسی در لرستان به دلیل تیراندازی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در سخنانی، اظهار داشت: امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ‌کس اجازه ندارد با اقدامات غیرقانونی و بدعت‌های غلط، از جمله تیراندازی در مراسم‌های شادی، موجب سلب آسایش عمومی و ایجاد ناامنی گردد.

وی با اشاره به گزارش‌های واصله مبنی بر وقوع تیراندازی در چند تالار پذیرایی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، تصریح کرد: با صدور دستورات قضایی فوری و با همکاری نیروی انتظامی، چهار تالار پذیرایی که به دلیل عدم رعایت ضوابط، بستر را برای انجام حرکات هنجارشکنانه و استفاده از سلاح فراهم کرده بودند، پلمب شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با تأکید بر اینکه برگزاری مراسم‌های عروسی و عزا نباید به عرصه‌ای برای نمایش سلاح تبدیل شود، تصریح کرد: در این عملیات، تعدادی از عاملان و مسببان اصلی تیراندازی‌ها شناسایی، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه بازداشتگاه شده‌اند. پرونده متهمان مذکور با قید فوریت در شعبه ویژه رسیدگی خواهد شد.

حسنوند خطاب به صاحبان تالارها و برگزارکنندگان مراسم‌ها، هشدار داد: مدیران تالارهای پذیرایی مسئول برگزاری مراسمات هستند و در صورت مشاهده هرگونه تیراندازی یا اقدامات خلاف نظم عمومی، علاوه بر پلمب واحد صنفی، با مدیران متخلف نیز برخورد قانونی خواهد شد.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با هیچ‌کس در موضوع امنیت تعارف ندارد و برخورد با هنجارشکنان و مخلان نظم عمومی با جدیت و قاطعیت در تمامی سطوح ادامه خواهد داشت و به‌تمامی شهروندان اطمینان می‌دهیم که دادستانی مدافع حقوق عامه و آرامش مردم خواهد بود.