  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

پلمب ۴ تالار عروسی در لرستان به دلیل تیراندازی

پلمب ۴ تالار عروسی در لرستان به دلیل تیراندازی

خرم‌آباد - دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان از پلمب چهار تالار عروسی در این استان به دلیل تیراندازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در سخنانی، اظهار داشت: امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ‌کس اجازه ندارد با اقدامات غیرقانونی و بدعت‌های غلط، از جمله تیراندازی در مراسم‌های شادی، موجب سلب آسایش عمومی و ایجاد ناامنی گردد.

وی با اشاره به گزارش‌های واصله مبنی بر وقوع تیراندازی در چند تالار پذیرایی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، تصریح کرد: با صدور دستورات قضایی فوری و با همکاری نیروی انتظامی، چهار تالار پذیرایی که به دلیل عدم رعایت ضوابط، بستر را برای انجام حرکات هنجارشکنانه و استفاده از سلاح فراهم کرده بودند، پلمب شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با تأکید بر اینکه برگزاری مراسم‌های عروسی و عزا نباید به عرصه‌ای برای نمایش سلاح تبدیل شود، تصریح کرد: در این عملیات، تعدادی از عاملان و مسببان اصلی تیراندازی‌ها شناسایی، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه بازداشتگاه شده‌اند. پرونده متهمان مذکور با قید فوریت در شعبه ویژه رسیدگی خواهد شد.

حسنوند خطاب به صاحبان تالارها و برگزارکنندگان مراسم‌ها، هشدار داد: مدیران تالارهای پذیرایی مسئول برگزاری مراسمات هستند و در صورت مشاهده هرگونه تیراندازی یا اقدامات خلاف نظم عمومی، علاوه بر پلمب واحد صنفی، با مدیران متخلف نیز برخورد قانونی خواهد شد.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با هیچ‌کس در موضوع امنیت تعارف ندارد و برخورد با هنجارشکنان و مخلان نظم عمومی با جدیت و قاطعیت در تمامی سطوح ادامه خواهد داشت و به‌تمامی شهروندان اطمینان می‌دهیم که دادستانی مدافع حقوق عامه و آرامش مردم خواهد بود.

کد مطلب 6941029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سرنی علی IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      واقعا رسم غلطی ه خیلیم عالی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها