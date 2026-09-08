حجتالاسلام والمسلمین سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه وضعیت حجاب در دانشگاهها همچنان یکی از چالشهای جدی است، سیاست نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید چیست؟ گفت: در این زمینه جلسات فشردهای با دستگاههای آموزش عالی داریم و به یک متن و به تعبیری به یک منشوری رسیدهایم که بهزودی از طرف دوستان در وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ میشود.
وی در پاسخ به این سؤال که «یعنی منشور حجاب در دانشگاهها ابلاغ میشود؟»، افزود: بفرمایید، دستورالعمل؛ با توجه به مطالباتی که در فضای کشور وجود دارد ما قوانین بسیار خوبی داریم و فقط کافی است دوباره به این قوانین توجه شود و این تأکید نیز از طرف دستگاههای آموزش عالی در حال انجام است.
وی تأکید کرد: قطعاً شاهد اتفاقات تلخی که بعضاً در سطح خیابانها میبینیم در دانشگاه نخواهیم بود.
سعید کرمی در پاسخ به این سئوال که در آستانه سال تحصیلی جدید، مهمترین مطالبهای که نهاد نمایندگی رهبری از مسئولان دانشگاهها دارد چیست، اظهار کرد: ما بعد از یک دوره خاص، شاهد بازگشایی دانشگاهها هستیم. در این دوره، کشور شاهد یک حمله ناجوانمردانه بود؛ شهادت رهبر عزیزمان، بعثت مردممان و مجاهدتهایی که مردم در میدانها انجام دادند و حماس هایی که رزمندگان خلق کردند و امروز نوبت به دانشگاهیان ما میرسد.
وی افزود: شعاری که برای آغاز سال تحصیلی محور قرار دادیم، شعار «دانشگاه مبعوث» است. نگاه ما این است که در ادامه این بعثت، حالا نوبت دانشگاه است که پرچم را به دست بگیرد و یک بار دیگر دشمن را از طمع به این آب و خاک ناامید کند و دانشگاه در تراز جمهوری اسلامی را به تصویر بکشد.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها خطاب به متولیان حوزه آموزش عالی گفت: انتظار ما از روسای دانشگاه ها و متولیان دانشگاهها این است که تمام تلاش خود را برای این موضوع به کار بگیرند که ظرفیتهای بالقوه جوانان با نشاط و در آستانه رشد و تعالی را فعال کنند و زمینه حضور بانشاط آنان در دانشگاه را با آرامش، صلابت و اقتدار فراهم کنند.
وی ادامه داد: از متولیان آموزش عالی میخواهیم به مجموعه کشور کمک کنند تا انشاءالله روایت این فتح و این پیروزی بزرگ، در ابتدای مهرماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی، بازتاب ویژهای در دانشگاه پیدا کند.
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