افشین خوشگوار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات ورزشی دانشآموزان در سال جاری با تغییر رویکرد و به صورت منطقهای برگزار شد و دانشآموزان کردستانی در قطب چهار کشور، در کنار نمایندگان استانهای کرمانشاه، ایلام، همدان و لرستان، در ۱۰ رشته ورزشی دختران و پسران دوره متوسطه اول به رقابت پرداختند.
وی افزود: عملکرد کاروان ورزشی دانشآموزان کردستان در این دوره از رقابتها با کسب مجموع ۶۳ مدال شامل ۲۷ مدال طلا، ۲۲ مدال نقره و ۱۴ مدال برنز همراه بود و نمایندگان استان در بخش تیمی نیز موفق به کسب ۱۴ کاپ شدند.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان، با اشاره به نتایج به دست آمده اظهار کرد: دانشآموزان استان در رشتههای مختلف ورزشی دختران و پسران توانستند عناوین متعددی را به خود اختصاص دهند و در بخش مدالهای انفرادی نیز عملکرد قابل توجهی داشته باشند.
وی افزود: در بخش پسران، ورزشکاران دانشآموز کردستان ۱۵ مدال طلا، ۱۲ مدال نقره و ۹ مدال برنز کسب کردند و مجموع مدالهای این بخش به ۳۶ مدال رسید.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: در بخش دختران نیز دانشآموزان استان موفق به کسب ۱۲ مدال طلا، ۱۰ مدال نقره و پنج مدال برنز شدند تا مجموع مدالهای این بخش به ۲۷ مدال برسد.
خوشگوار با اشاره به موفقیت تیمهای کردستان در رقابتهای تیمی بیان کرد: تیمهای دانشآموزی استان در رشتههای فوتسال، والیبال و شنا در بخش دختران و شنا و بسکتبال در بخش پسران، مقام نخست و کاپ قهرمانی را به دست آوردند.
وی عنوان کرد: در بخش نایبقهرمانی نیز تیمهای والیبال، فوتسال و تنیس روی میز پسران و بسکتبال دختران توانستند عنوان دوم و کاپ نایبقهرمانی رقابتها را از آن خود کنند.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان همچنین از کسب سه مقام سومی توسط دانشآموزان استان خبر داد و گفت: این عناوین در رشتههای هندبال و تنیس روی میز دختران و هندبال پسران به دست آمد.
وی با اشاره به موفقیت دانشآموزان کردستان در بخش اخلاقی و فرهنگی مسابقات افزود: رعایت اصول اخلاقی و انضباطی، توجه به بازی جوانمردانه و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا کاپ اخلاق و فرهنگی مسابقات والیبال و بدمینتون دختران به نمایندگان کردستان اختصاص یافت.
خوشگوار در ادامه به میزبانی کردستان از بخشی از رقابتهای منطقه چهار کشور اشاره کرد و گفت: با اعتماد فدراسیون ورزش دانشآموزی، میزبانی مسابقات فوتسال و والیبال دختران و پسران به استان واگذار شد و این رقابتها طی دو هفته در سنندج برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری این مسابقات با برنامهریزی و هماهنگی مناسب انجام شد و استان کردستان توانست در بخش میزبانی نیز ظرفیتهای خود را به خوبی به نمایش بگذارد.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج انفرادی و دوبل دانشآموزان استان اشاره کرد و گفت: در بخش پسران، ورزشکاران کردستانی در تنیس روی میز انفرادی و دوبل دو مدال طلا کسب کردند و در رشته دوومیدانی نیز یک مدال طلا، سه نقره و سه برنز به دست آوردند.
خوشگوار اضافه کرد: در بخش دختران نیز یک مدال نقره در تنیس روی میز انفرادی و در رشته شنا ۹ مدال طلا، هشت مدال نقره و سه مدال برنز نصیب دانشآموزان کردستانی شد.
وی کسب این نتایج را حاصل توجه به توسعه ورزش دانشآموزی و ظرفیتهای ورزشی مدارس استان دانست و گفت: حضور موفق دانشآموزان کردستانی در این رقابتها نشان داد که سرمایهگذاری بر ورزش مدارس میتواند زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی استان را فراهم کند.
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