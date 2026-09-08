به گزارش خبرگزاری مهر، عسکر قنبری عدیوی با تأکید بر اولویت توسعه محصولات کم‌آب‌بر در الگوی کشت استان گفت: با توجه به برنامه ابلاغی الگوی کشت، ضرورت برنامه‌ریزی بازار و مدیریت منابع آب، برق، سوخت و نیروی انسانی و همچنین محدودیت‌های آب‌وهوایی، توسعه کشت گلرنگ در دستور کار قرار گرفته است. این محصول با قابلیت کشت در کنار دانه‌های روغنی همچون آفتابگردان و کلزا یا جایگزینی بخشی از سطح زیر کشت آن‌ها، می‌تواند به بهبود مدیریت مصرف آب کمک کند.

وی با اشاره به سطح حدود ۳۰ تا ۵۰ هکتاری کشت گلرنگ در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ افزود: قابلیت بهره‌برداری از گل‌های رنگی، دانه روغنی و علوفه این گیاه، زمینه استقبال کشاورزان را فراهم کرده و توسعه آن در برنامه ابلاغی سال زراعی جدید مورد توجه قرار گرفته است. گلرنگ قابلیت کشت به‌صورت دیم و آبی را دارد؛ در کشت دیم، متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، به‌صورت پاییزه یا انتظاری کشت می‌شود و برداشت آن معمولاً در تیرماه و اوایل مرداد انجام می‌گیرد. در کشت آبی نیز زمان کاشت عمدتاً فروردین و اردیبهشت و زمان برداشت شهریورماه است.

قنبری عدیوی با معرفی ارقام فرامان، بهرنگ، پگاه و چابک اظهار کرد: استفاده از ارقام اصلاح‌شده با ویژگی‌هایی مانند عملکرد مناسب، مقاومت و رسیدگی یکنواخت‌تر، نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و تسهیل برداشت مکانیزه دارد. انتخاب رقم متناسب با شرایط منطقه، مدیریت صحیح مزرعه و رعایت زمان‌بندی آبیاری، از الزامات دستیابی به عملکرد مطلوب است؛ همچنین تأمین آبیاری تکمیلی در کشت‌های دیم، در صورت دسترسی به آب و متناسب با نیاز گیاه، می‌تواند به بهبود تولید کمک کند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، تنوع مصارف گلرنگ را از مزیت‌های اقتصادی این محصول دانست و گفت: گل‌های رنگی این گیاه در مصارف غذایی و دارویی کاربرد دارند و بنا بر قیمت‌های گزارش‌شده، هر کیلوگرم آن حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون تومان به فروش می‌رسد. دانه گلرنگ نیز به‌منظور استحصال روغن مشمول خرید تضمینی است و علوفه آن می‌تواند با رعایت اصول تغذیه دام، بخشی از جیره دامداری‌های استان را تأمین کند؛ مجموعه این ظرفیت‌ها، گلرنگ را به گزینه‌ای قابل توجه برای تنوع‌بخشی به تولید و توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر تبدیل کرده است.