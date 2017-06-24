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۳ تیر ۱۳۹۶، ۹:۱۳

مذاکره مدیران ماشین سازی با گزینه اصلی سرمربیگری سبزقباها

مذاکره مدیران ماشین سازی با گزینه اصلی سرمربیگری سبزقباها

تبریز - مسئولان باشگاه ماشین سازی تبریز جلسه ای را برای انتخاب سرمربی آینده تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که شب گذشته یکی از گزینه های جدی هدایت تیم ماشین سازی تبریز نیز در آن حضور داشت، دو طرف بر سر مسائل مهم از جمله میزان بودجه امسال ماشین سازان مذاکره کردند.

گفته می شود خروجی جلسه دیشب مدیران باشگاه با گزینه هدایت سبزقباها در فصل آینده لیگ دسته اول، مثبت بوده و احتمال دارد این مربی انتخاب شده، امروز رسما معرفی و رسانه ای شود.

پیش از این در محافل غیر رسمی اسم چند مربی به عنوان گزینه های سرمربیگری تیم ماشین سازی مطرح بوده که از این میان فقط یک نفر آنها بومی است.

کد مطلب 4013076

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