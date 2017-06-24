۱۳ هزار و ۳۳۹ سند مالکیت مسکن مهر در قم صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس سلامتی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه با اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک سازمانی حاکمیتی و وابسته به قوه قضائیه است.

وی گفت: تثبیت مالکیت مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی، ارتباط بخشیدن به قراردادها از طریق تنظیم سند رسمی، تنظیم روابط حقوقی و ایجاد نظم حقوقی در جامعه، ثبت اختراعات و مالکیت معنوی و ثبت مؤسسات تجاری و غیرتجاری برخی از وظایف این سازمان است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قم، افزود: اقدامات این سازمان تأثیر به سزایی در ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی، قضایی و بهداشت حقوقی در جامعه و همچنین کاهش پرونده های قضایی دارد.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر گام‌های خوبی در جهت خروج از ثبت سنتی و ورود به روش‌های نوین برداشته شده است و الکترونیکی کردن بسیاری خدمات موجب کاهش مراجعات غیر ضروری مردم و کاهش هزینه‌ها شده است.

سلامتی، ثبت املاک، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت‌ها و علایم و اختراعات، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و در کل اعتبار دادن به قراردادها، جلوگیری از زمین خواری، اجرای طرح شمیم و شبکه موقعیت‌یابی یکپارچه ثبت مالکیت‌ها را برخی از اقدامات این سازمان برشمرد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قم با بیان اینکه حدود مالکیت‌های اشخاص و دولت تحت سیستم کاداستر با دقت بسیار بالا و در کمترین زمان تعیین و به ثبت می‌رسد، ادامه داد: در خصوص مسکن مهر تا کنون در قم ۱۳ هزار و ۳۳۹ جلد سند مالکیت صادر شده است.

وی از ارسال ماهانه ۵ هزار پاکت پستی به منازل همشهریان خبر داد و گفت: توسط این پاکت‌ها توضیحاتی در خصوص برخی قوانین و دستور العمل‌ها در خصوص ثبت اسناد و املاک به مردم داده می‌شود و در واقع نوعی فرهنگ سازی صورت می‌گیرد.

سلامتی توضیح داد: برگزاری کارگاه آموزشی دفاتر الکترونیک ویژه سران دفاتر اسناد رسمی، به همت کانون سردفتران و دفتریاران استان قم و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شده است.

صدور ۱۶۱۵ سند ازدواج در دو ماهه ابتدایی سال

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قم، سند کردن املاک دولتی و منابع طبیعی جهت جلوگیری از زمین خواری، تفکیک ۷ هزارو ۵۰۰ قطعه آپاراتمان در سال ۹۵ و هزارو ۳۹۵ قطعه در دو ماه ابتدایی سال ۹۶ را از برخی دیگر اقدامات نام برد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۳۸ هزار و ۵۰۰ سند و در در ۲ ماه نخست سال ۹۶، ۹ هزار و ۶۰۰ سند تک برگ صادر شده است، افزود: در دو ماه سال جدید هزار و ۶۱۵ سند ازدواج و ۲۹۱ مورد سند طلاق صادر شده است.

سلامتی گفت: سال گذشته ۶۵ میلیارد ریال و در مدت مشابه امسال ۱۰۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال معوقات بانکی وصول شده است که نقش مهمی در چرخه اقتصادی بانک‌ها دارد.

تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگی فراخوان عمومی شد

مسؤل اجرای طرح تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای به سند کاداستری و تک برگی نیز در این نشست خبری اظهار داشت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های راهبردی سازمانی در نظر دارد نسبت به اجرای این طرح اقدام کند.

بیگی با بیان تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای و صدور سند کاداستری، از همشهریان خواست تا با مراجعه به واحدهای ثبتی نسبت به تعویض اسناد دفترچه‌ای خود و تبدیل ان به سند مالکیت تک برگی اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: تسریع در انجام معاملات آنی املاک و امضای الکترونیکی، شفاف سازی مالکیت و پیشگیری از اختلافات در مدیریت اسناد از مزایای این طرح است.

بیگی تحقق اجرای کاداستر شهری و غیر شهری، درج نقشه ملک ذیل سند مالکیت جهت تشخیص حدود و مشخصات کامل، تثبیت و استقرار حدود واقعی اکلاک، اراضی و مستحدثات، آماده سازی زمینه لازم جهت گسترش خدمات مجازی و الکترونیک در سازکان ثبت اسناد و املاک کشور و کاهش پرونده‌های مراجع قضایی در حوزه اکلاک و تعارض های ملکی را برخی اهداف این طرح برشمرد.

وی افزود: سندهای کاداستری و تک برگی موجب ارتقای ضریب امنیتی اسناد مالکیت و پیشگیری از وقوع جعل و تزویر با نصب هلوگرام و شماره جام خواهد بود.