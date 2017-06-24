کاهش مالیات ساخت و فروش واحدهای قبل از سال ۱۳۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمدقاسم پناهی با اعلام این خبر که کلیه واحدهای ساخته شده یا در حال ساخت که پروانه ساخت آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۹۵ است، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع آیین نامه ماده ۷۷ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱قانون مالیات های مستقیم به میزان ۱۰درصد علی الحساب بر اساس ارزش معاملاتی املاک نخواهند بود، گفت: این واحدها صرفا بابت فروش و انتقال آن مانند سایر املاک مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون که به میزان پنج درصد ارزش معاملاتی است می باشند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور افزود: به این ترتیب با عنایت به مصوبه اخیر دولت، مالیات واحدهای ساخته شده و در حال ساخت که پروانه ساخت آنها تا پایان سال ۱۳۹۴ صادر شده، کاهش پیدا کرده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه آیین نامه ماده ۷۷ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص مالیات ساخت و فروش مسکن به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که پروانه ساخت آنها از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد صادر شده باشد، گفت: با توجه به اینکه مراحل ساخت و فروش مسکن تقریبا ۱۲ الی ۱۸ ماه طول می‌کشد، این آیین نامه به گونه‌ای تنظیم شده است که اثر اجرای اخذ مالیات در سال های آتی آن ملموس خواهد بود.

پناهی تاکیدکرد: با عنایت به آیین نامه جدید مصوب دولت در ساخت و فروش ساختمان نوساز که پروانه ساخت آنها از سال ۱۳۹۵ به بعد صادر شده، میزان ارزش افزوده زمین که تا زمان فروش ساختمان ایجاد می گردد مشمول مالیات ساخت و فروش نمی شود، به عبارتی مالیات ساخت و فروش صرفا به سود حاصل از ساخت اعیانی بر روی عرصه (زمین) تعلق می گیرد و سود حاصل از اضافه ارزش زمین در هر حال مشمول مالیات ساخت و فروش نمی‌شود.