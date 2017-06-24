سرلشگر باقری عید فطر را به مقامات نظامی کشورهای مسلمان تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه‌ای عید سعید فطر سال ۱۴۳۸ هجری قمری را به فرماندهان و مقامات نظامی کشورهای مسلمان تبریک گفت.

در پیام سرلشکر محمد باقری خطاب به فرماندهان و مقامات علی‌رتبه نظامی کشورهای مسلمان آمده است:

«با احترام و آرزوی توفیق، پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر، عید بزرگ مسلمانان را به جناب‌عالی و نیروهای مسلح و مؤمن آن کشور تبریک عرض می‌نمایم؛ در این شرایط حساس و بحرانی، جهان اسلام بیش از هر چیز به وحدت کلمه بین مسلمانان نیاز دارد. بدیهی است آزادی فلسطین عزیز از دست غاصبان صهیونیست، مقابله با تروریسم در همه اشکال آن و مهمتر از همه، مقابله با استکبار جهانی به عنوان سرمنشأ مشکلات و عامل اصلی تفرقه در کشورهای منطقه، باید به طور مستمر مورد توجه دولتمردان جهان اسلام قرار داشته باشد.

فرصت را غنیمت شمرده، آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه و تحکیم همکاری‌های صمیمانه در همه ابعاد با دولت و نیروهای مسلح کشورهای دوست و برادر اعلام نموده و از خداوند متعال برای شما، خانواده محترم و نیروهای مسلح آن کشور، سربلندی و بهروزی مسئلت دارم.»