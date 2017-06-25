انتشار کارت ورود به جلسه کنکور از ۱۱ تیر

به گزارش خبرنگار مهر، کارتهای‌ شرکت در آزمون‌ تمامی‌ داوطلبان‌ گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی، علوم‌ تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی‌ به همراه برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز یکشنبه ۱۱ تیرماه تا روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه مورخ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون در صورت وجود نقص احتمالی باید به حوزه های رفع نقص کارت مندرج مراجعه کنند.

تمامی داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به پایگاه اطلاع‌رسانی مراجعه کنند و با وارد کردن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام (۱۲ رقمی) و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کدپیگیری ثبت‌نام (۱۶ رقمی) و نام و نام خانوادگی، کدملی و سریال شماره شناسنامه نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

داوطلبانی که در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی متقاضی شده‌اند باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت کارت گروه آزمایشی دوم و یا گروه های آزمایشی دوم و سوم (گروه های آزمایشی هنر و زبانهای خارجی) خود اقدام کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

چنانچه داوطلبی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نشود، لازم است با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سیستم پاسخگویی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده و یا کد پیگیری ثبت نام اقدام کند.

آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنج شنبه ۱۴ تیر، گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر پنج شنبه ۱۵، گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۱۶ تیر و داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی در بعدازظهر جمعه ۱۶ برگزار می شود.

این آزمون در ۳۷۲ شهرستان و بخش مختلف کشور برگزار خواهد شد.