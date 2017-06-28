ضعف اقتصادی عامل تشدید بزه است/افزایش زندانیان مالی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه نشست خبری مدیرکل امور زندانهای اردبیل با طرح دغدغهای همراه شد که بارها به انحا مختلف از سوی رسانهها مطرح شده اما حتی طرح مکرر آن از غلظت موضوع نکاسته است.
مراد فتحی با بیان اینکه در وضعیت فعلی بعد از جرایم مواد مخدر، محکومیتهای مالی بیشترین فراوانی را در زندانهای استان شامل میشود، از افزایش زندانیان مالی ابراز تأسف کرد.
وی افزود: مشکل عمده این افراد ضعف مالی است بطوریکه به دلیل چک برگشتی، مشکلات اقتصادی، ناتوانی در پرداخت دیه و نفقه مجبور به تحمل زندان هستند.
وی تأکید کرد: متأسفانه مشکل اغلب بزهکاران نبود شغل است و بررسی روان شناسان نشان میدهد از بد روزگار افراد زندانی شده و بعد از زندانی شدن نیز از سوی خانواده طرد میشوند.
فراهم بودن شرایط بزه در خارج از زندان!
مدیرکل امور زندانهای استان به معضل اجتماعی- اقتصادی دیگری نیز اشاره کرد و گفت: ما در زندان از افراد بزهکار حافظان قرآن و افراد هنرمند و مهارت دیده تربیت میکنیم اما متأسفانه در خارج از زندان زمینه بزه فراهم است.
فتحی در تشریح اظهارات خود متذکر شد: متأسفانه زمانی که زندانی آزاد شده به جامعه بازمیگردد از سوی جامعه و حتی خانواده پذیرش مطلوب ندارد؛ در پیدا کردن شغل دچار مشکل است و حتی خانواده به لحاظ روحی عاطفی وی را طرد میکند.
وی با ذکر مثالی به زندانی آزاد شدهای اشاره کرد که بعد از آزادی خانواده وی را نمیپذیرفت و اجازه وارد شدن به منزل را نمیدادند و امور زندانها در این امر دخیل شده است.
مدیرکل امور زندانهای استان به ایجاد اشتغال مولد برای ۸۲۷ زندانی و ارائه گواهینامه حرفهآموزی به هزار و ۲۷۵ نفر اشاره کرد و افزود: لازم است بعد از آزادی زندانی، جامعه در درجهای از فرهنگ و آگاهی تربیت شده باشد، که فرد را پذیرش کند.
روحیه گذشت در اردبیل مطلوب است
در وضعیتی که آمار زندانیان مالی به دلیل ضعف زیرساختهای اقتصادی رو به افزایش است، بخشی از تلاش و انرژی دستگاه قضایی و ستاد دیه استان معطوف آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد شده است.
سیکل بسته زندانی شدن فرد غیرمجرم و دوباره آزادسازی وی در جامعه یکی از اموراتی است که امروز توان اجرایی و هزینه قابلتوجهی را به خود اختصاص داده است.
در نگاه اول اینطور تصور میشود که میزان محکومیتهای مالی افراد زندانی مالی خود میتوانست زمینه شغل پایداری برای آن ها فراهم سازد.
مدیرکل امور زندانهای استان در این خصوص گفت: سال گذشته ۲۶۷ زندانی جرایم غیر عمد و امسال ۸۷ نفر از زندان آزاد شدند.
فتحی میزان محکومیت ۸۷ زندانی آزاد شده را سه میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مردم نیز بیش از ۸۰۰ میلیون تومان برای آزادسازی زندانیان کمک کردند؛ در عین حال که روحیه گذشت مردم اردبیل قابل تحسین است.
وی افزود: تا پایان سال جاری ستاد دیه استان آزادسازی ۳۰۰ زندانی را برنامهریزی کرده است و این در حالی است که اگر زیرساختهای اقتصادی و کسبوکار تقویت شود میزان بزههای مرتبط با تأمین هزینه و درآمد کاهش مییابد.
هزینه نگهداری زندانی مالی در زندان در وضعیتی مورد غفلت است که به تعبیر مدیرکل امور زندانهای استان تعداد زندانیان در زندانهای استان چهار برابر ظرفیت زندانها است؛ تا جایی که احداث دو زندان در خلخال و پارسآباد در دست اقدام است.
از سویی ضعف زیرساختها در اجرای احکام جایگزین حبس نیز موضوع مورد تأکید کارشناسان است. بطوریکه برخی معتقدند نگهداری زندانی مالی که به خاطر چک برگشتی روانه زندان شده در کنار مجرمان مواد مخدر و سایر جرایم تأثیرات تربیتی مطلوبی ندارد.
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