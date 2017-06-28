«سینما ۱» از سر گرفته شد/ اعلام فیلمِ محبوب نرگس آبیار

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگردان فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» با حضور در استودیوی شبکه یک سیما، مهمان برنامه تلویزیونی «سینما ۱» شد و ضمن انتخاب فیلم محبوب خود، درباره آن به گفتگو پرداخت.

نرگس آبیار کارگردان سینما در استودیوی برنامه «سینما ۱» حاضر شد و یکی از فیلم های مهم تاریخ سینما را به عنوان فیلم مورد علاقه خود برگزید و درباره آن به بررسی و تحلیل پرداخت.

فیلم انتخابی کارگردان فیلم «نفس» برای پخش از «سینما ۱» فیلمی است که براساس یک رمان ساخته شده است؛ یک اقتباس ادبی، که البته برگردان سینمایی آن از متن اصلی بسیار مشهورتر و موفق تر بوده است.

در این دوره از «سینما ۱»، فیلم برنامه به انتخاب مهمان برنامه به نمایش درمی آید و پس از نمایش فیلم، بررسی و تحلیل آن با حضور مهمان برنامه و مجری «سینما ۱» انجام خواهد شد.

در روزهای گذشته علاوه بر نرگس آبیار، احمد امینی کارگردان سینما، حسن حسینی منتقد سینما و حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه رییس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه نیز از دیگر چهره هایی بوده اند که با حضور در برنامه «سینما ۱» فیلم مورد علاقه خود را انتخاب و درباره آن به گفتگو پرداخته اند.

پخش برنامه «سینما ۱» که از اواخر فروردین ماه آغاز و به علت تقارن با ویژه برنامه های انتخاباتی و سریال «زیر پای مادر» در ماه مبارک رمضان متوقف شده بود، از فردا شب پنجشنبه ۸ هشتم تیرماه از سر گرفته می شود.

خسرو دهقان، شهرام جعفری نژاد، مهدی فخیم زاده، بهروز افخمی، فریدون جیرانی، محمود گبرلو، محمدتقی فهیم، سعید مستغاثی، احمد طالبی نژاد، احمد ضابطی جهرمی، محسن فاطمی، عزیزالله حاجی مشهدی، مجید حسینی زاد، جواد طوسی و سعید قطبی زاده از جمله چهره های فرهنگی هستند که با انتخاب فیلم محبوب شان در «سینما ۱» حضور پیدا کرده اند.

تهیه کننده، سردبیر و مجری «سینما ۱» غلامعباس فاضلی منتقد و نویسنده سینمایی است.

«سینما ۱» پنجشنبه شب ها ساعت ۲۲.۱۵ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. این برنامه در «تامین برنامه» شیکه یک سیما تولید شده است.