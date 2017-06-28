تاثیر کولاکوویچ بر لژیونر شدن بازیکنان تیم ملی والیبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در چند سال گذشته به واسطه حضور تیم ملی در سطح اول لیگ جهانی پیشنهادات زیادی به دست ملی پوشان رسیده ولی همیشه به دلیل دستمزد کم و یا دوری از خانواده با جواب رد مواجه شده است. تنها بازیکنی که در چند سال اخیر لژیونر شده کاپیتان تیم ملی است که البته خیلی زود لیگ روسیه را ترک و به ایران بازگشت.

کولاکوویچ به تازگی با یکی از رسانه های لهستانی مصاحبه کرده و در آن به دستمزدهای نجومی بازیکنان ایرانی اشاره کرده است. به نظر می رسد پیش از این نیز سرمربی تیم ملی با شاگردانش صحبت هایی داشته و برای پیشرفت بیشتر آنها و در مجموع تیم ملی والیبال گزینه بازی در لیگ های اروپایی را پیشنهاد داده است.

مصداق این مسئله نهایی شدن قرارداد معنوی نژاد و عبادی پور با تیم های ورونا ایتالیا و اسکرا بلچاتف لهستان می باشد. به گفته خود این بازیکنان سال های گذشته نیز این پیشنهادات بوده و به نظر نمی رسد از لحاظ مالی نیز خیلی تفاوت چشم گیری داشته باشد اما چه چیزی باعث پذیرش این قرارداد و رفتن از لیگ ایران با دستمزد های بالایش شده را باید در صحبت ها و تفکرات سرمربی تیم ملی جستجو کرد.

قطعا حضور بازیکنان ایرانی در لیگ های معتبر در افزایش کیفیت بازیکنان تاثیر زیادی خواهد داشت و به تیم ملی نیز کمک شایانی خواهد کرد. اگر به راستی صحبت های کولاکوویچ در لژیونر شدن معنوی نژاد وعبادی پور نقش داشته باشد پس می توان گفت این اولین تاثیر مثبت سرمربی جدید تیم ملی والیبال است.