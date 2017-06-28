تغییر ساعات کار دستگاه های اجرایی در ۹ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود با عنایت به گرمای بیش از حد هوا و لزوم مدیریت مصرف برق توسط ادارات دولتی، بانک ها، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیر دولتی، برای گذر از اوج مصرف در تابستان سال جاری، با جابجایی ساعات کار به منظور استفاده از تمامی ظرفیت های دستگاه های اجرایی برای بهینه سازی مصرف انرژی موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، دولت به استانداران در تمامی شهرهای استان های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و نیز در شهرهایی از استان های کرمان، فارس، یزد، ایلام و سمنان که دمای بالاتر از ۴۵ درجه دارند، اختیار داد بنا بر تشخیص شرکت های توزیع نیروی برق، ساعات شروع و پایان کار ادارات و دستگاه های مشمول را به ساعت ۳۰ :۶ صبح تا ۳۰ :۱۳ تغییر دهند.

هیات وزیران همچنین کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و بنگاه های تولیدی را مکلف کرد نسبت به تولید برق با استفاده از مولدهای اضطراری خود در ساعات ۱۲ الی ۱۶ در ماه های تیر و مرداد اقدام نمایند.

دستگاه های مذکور همچنین موظف شدند در فصل تابستان به نحوی در مصرف انرژی برق مدیریت نمایند که مصرف آنها نسبت به مدت مشابه در سال قبل حداقل ۱۰ درصد کاهش یافته و به منظور مدیریت برق مصرفی تجهیزات سرمایشی، دمای محیط کار حداقل ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم و سیستم های سرمایشی و روشنایی پس از پایان وقت اداری از مدار خارج گردند.

اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح ساماندهی روستاهای هلیله و بندرگاه

همچنین با تصویب دولت، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور اجرای طرح ساماندهی، جابجایی اختیاری و تثبیت روستاهای هلیله و بندرگاه استان بوشهر اختصاص یافت.

گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکار تمدید می شود

در ادامه دولت در راستای سیاست های خود مبنی بر حفظ و حمایت از توان فنی و اجرایی شرکتها به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از اجرای روش متداول فرآیند تشخیص صلاحیت، طی شرایطی با تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکار به مدت ۴ سال موافقت کرد.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

هیات وزیران همچنین ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را در این زمینه تعیین کرد.