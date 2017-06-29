به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی الهیاری امروز پنجشنبه در همایش "خانواده و ارتقاء سلامت روانی – اجتماعی" که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: سلامت انسان دارای ۴ بُعد جسمانی، روان شناختی، اجتماعی و معنوی است، ۲۰ درصد از سلامت ما مربوط به سلامت جسمی و ۸۰ درصد مربوط به سلامت روحی و اجتماعی و معنوی است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از بیماری های جسمی منشأ مشکلات روحی دارد، گفت: تاکید مقام معظم رهبری در نهادینه شدن بهره گیری از روان شناسان و مشاوران در جامعه است و ایشان فرمودند که مراجعه به روان شناس و مشاور برای خانواده ضرورت است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب روانشناسان و مشاوران امانت دار اسرار مردم هستند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به تلاش برای اجرای طرح مشاور خانواده در کشور گفت: روانشناسی بشتر در خدمت ارتقاء سلامت است و شاید ۱۰ درصد از کار روان شناسی مداخله باشد.

الهیاری با بیان اینکه حجم استرس در جامعه ما بالاست، گفت: بر اساس تحقیقی که یکی از موسسات خارجی در سال ۲۰۱۷ بعمل آورد ایرانیان رتبه اول را در بحث عصباینت دارند.

وی با تاکید بر اهمیت مقوله مهارت آموزی در زندگی گفت: مجلس در قانون برنامه ششم به دنبال ارائه آموزش و مشاوره برای کودکان، نوجوانان و جوانان، آموزش قبل از ازدواج و حین و بعد از ازدواج است.

وی با بیان اینکه وضعیت جامعه از نظر پرخاشگری و عصبانیت آشفته است، گفت: به دنبال این هستیم بر اساس برنامه ششم مشاوره ازدواج در خانواده اجباری شود، امروزه مردم به روان شناس و مشاور نیاز دارند اگر این مهم محقق نشود و اگر مشاور و روان شناس در جامعه به حاشیه کشیده شود مردم به سمت رمال و عرفان های کاذب و... می‌روند.

الهیاری با تاکید بر اینکه باید نگاه روان شناسی و مشاور برای خانواده ها در سراسر کشور بسط یابد، گفت: به دنبال این هستیم تا برای مسئولان و تریبون داران از جمله استاندار، امام جمعه، وزیر، شهردار و.... مشاوری برای سلامت رفتار داشته باشند و امروز از سند سلامت روان صحبت می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید همه طرح ها در کشور پیوست سلامت روان داشته باشد، گفت: ۷۰ درصد شخصیت فرد قبل از رفتن به مدرسه شکل می گیرد و نقش خانواده بسیار اهمیت دارد.

الهیاری با اشاره به اینکه اکثر آسیبها در کشور ناشی از عدم آموزش است، گفت: مقام معظم رهبری دغدغه وجود مشکل آسیب های اجتماعی را دارند.