تاکید ظریف بر رفع محدودیت های بانکی موجود با فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف پنجشنبه شب با ژان ایوز لو دریان وزیر امور خارجه فرانسه دیدار و در خصوص مسائل مورد علاقه گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش و تلاش فرانسه در جریان مذاکرات هسته ای اظهار داشت: فرانسه در دستیبابی و اجرای موفق برجام سهم مهمی داشت.‌

وی با اشاره به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اجرای برجام از سوی جمهوری اسلامی ایران، اجرای آن را به نفع تمامی کشورها ارزیابی کرد.

ظریف همچنین اظهار داشت: ایران بدنبال توسعه روابط با فرانسه بویژه در زمینه اقتصادی بوده و ظرفیت های لازم به خصوص در عرصه تولید و اشتغال بین دو کشور، از جمله صادرات به کشورهای ثالث وجود دارد.

وی همچنین خواستار فعالتر شدن بانکهای فرانسه در عرصه همکاریهای مختلف مالی با کشورمان و رفع برخی از محدودیت های بانکی موجود شد.

وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این دیدار ضمن اشاره به موضع آن کشور مبنی بر حمایت از برجام افزود: برای موفقیت این توافق از ابزارهای مختلف استفاده شده است.

در ادامه این دیدار در خصوص راههای تعمیق و گسترش روابط دوجانبه، مسائل منطقه ای مانند سوریه، عراق و تحولات خلیج فارس گفتگو و تبادل نظر به عمل آمد.

پس از اتمام دیدار با وزیر خارجه فرانسه، در ضیافت شام جمعی از متفکران و تحلیلگران بنام و سر مقاله نویسان و اصحاب رسانه و قلم فرانسه شرکت کرد.