به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول لیگ برتر فوتسال در شرایطی برگزار شد که در اتفاقی عجیب، انجام چهار دیدار لغو و به زمانی دیگر موکول شد. در راس این بی نظمی بی سابقه، استان قم قرار داشت که با برگزاری دو دیدار خانگی نمایندگان این تیم در سالن بهزیستی مخالفت کردند تا به تنهایی سهم قابل توجهی در لغو دیدارهای هفته نخست داشته باشند.

تیم آذرخش بندرعباس هم به دلیل آماده نبودن کارت سه بازیکن خود در دیدار با فرش آرا شرکت نکرد و دبیری تبریز هم همچنان بلاتکلیف واگذاری امتیازش است.

نکته عجیب و قابل تامل اینجاست که باوجود اتمام هفته نخست و گذشت چند روز از آغاز بازی های لیگ برتر، تعدادی از این تیم ها هنوز بر بی نظمی پافشاری می کنند و حتی از تحویل مدارک درخواستی و ثبت نام بازیکنانشان خودداری می کنند.

شهرداری ساوه، هیات فوتبال استان قم، آذرخش بندرعباس و تیم پارسیان شهر قدس چهار تیمی هستند که نه تنها مبلغ ورودی لیگ را پرداخت نکرده اند بلکه حتی ثبت نام بازیکنانشان را در اتوماسیون کمیته فوتسال با وجود گذشت بیش از ۱۰ روز از مهلت نهایی، انجام نداده اند و مشخص نیست چرا با این وضعیت در مسابقات شرکت کرده اند؟

مشخص نیست تیمی که نمی تواند ورودی چند میلیونی لیگ برتر را بپردازد، چطور می خواهد با دو تا سه میلیارد در فوتسال تیمداری کند؟ مهمتر از انفعال کمیته فوتسال با سرپرستی علی کفاشیان است و مشخص نیست چرا این کمیته زودتر از اینها برخورد قاطعی با متخلفین نداشته است؟

قرار است هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال فردا یکشنبه تشکیل جلسه بدهد و در این نشست به بررسی اتفاقات هفته اول پرداخته شود. همچنین در این جلسه تکلیف تیم هایی که مدارک ثبت نام را تحویل نداده اند، معلوم می شود و احتمال کنار گذاشتن آنها از لیگ وجود دارد.

باید دید هیات رئیسه که در آن افراد مدعی برای نجات فوتسال کم نیستند، کار را تمام می کنند و مماشات با متخلفین را کنار می گذارد یا زور تیم ها همچنان بیشتر است؟