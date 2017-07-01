به گزارش خبرنگار مهر، ستار بابایی ظهر شنبه در جلسه برنامهریزی و توسعه استان در رابطه با عملیات کنترل آفات و امراض در جنگلها گفت: پیشبینی وقوع حریق، طغیان یک آفت یا بیماری بسیار مشکل و نیازمند کار کارشناسی است، از این رو به ناچار باید در اعتبار، سطوح را اضافهتر ارائه کنیم تا بعداً در مواجه با آفات توان پاسخگویی داشته باشیم.
وی افزود: در برخی مواقع، سطح بالا رفته، اما طغیان آفات نداریم یا آتشسوزی به دلیلی شرایط جوی حاکم کمتر از میزان پیشبینی میشود و این نکتهای است که برای آن ۳۳ صدم منظور شده است.
بابایی در رابطه با ظهور بیماریها و آفات نوظهور بهویژه در برنامه پنجم و تغییر روش آنها گفت: در این حوزه، محدودیتهایی در زمینه اقدامات بیولوژیکی داریم و باید به سمت اقدامات مکانیکی برویم که این امر، میزان هزینه را در سطح بالا خواهد برد و رقم تخصیص یافته با توجه به رقم داده شده، کفاف موضوع را نخواهد داد.
وی با بیان اینکه تأمین و تجهیز نیروهای حفاطتی دو زیرپروژه در طرح حفاظت و حمایت است، بر ارزیابی این دو بخش به طور همزمان تأکید کرد و افزود: تامین و تجهیز پیشزمینه گشت و مراقبت است و با بررسی همزمان مشاهده میشود که عملکرد در حد مطلوب بوده و توجیه دارد اما اگر جدا بررسی شود، عملکرد گشت و مراقبت ۳۸ صدم و تامین و تجهیز ۳.۷ صدم است.
بابایی در خصوص نیروی انتظامی و تجهیز یگان حفاطت گفت: ما در بخشی از اقدامات مکلف به استفاده از نیروی انتطامی هستیم اما امکان ارائه آمار و مطالب وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در جنگلکاری سنواتی و پارکهای جنگلی دو سال منتهی به آخر برنامه از محل حوادث اعتبار داشتهایم، در رابطه با علت این کار گفت: با گذشت زمان تخصیص رقم، امکان جنگلکاری با توجه به فصل کاشت برای ما وجود ندارد.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران پیشنهاد کرد تا ارزیابی عملکرد به جای پنج سال، بهصورت سالانه انجام شود تا از تشدد آمار کاسته شود.
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