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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۳

«مالیخولیا» در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود

«مالیخولیا» در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود

فیلم سینمایی «مالیخولیا» به کارگردانی مرتضی آتش زمزم روز یکشنبه در فرهنگسرای ارسباران نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «مالیخولیا» به کارگردانی مرتضی آتش زمزم یکشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران با حضور عوامل اکران، نقد و بررسی می‌شود.

«مالیخولیا» به بخشی از مردم توجه دارد که خودشان از یک نوع بیماری که به آن گرفتار شده اند، خبر ندارند. به عبارت بهتر داستان این فیلم درباره آدم هایی است که دچار دوگانگی هویتی شده اند.

مرتضی آتش زمزم کارگردان، محمدرضا هدایتی بازیگر، کورش جاهد کارشناس سینما و جمعی از بازیگران فیلم، مهمانان چهارصد و سی و ششمین نشست باشگاه فیلم تهران هستند. ‌

مرتضی آتش زمزم کارگردان و تهیه کننده، مجید شاکرین و حسین مرتضاییان آبکنار نویسندگان، تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری، کاووس آقایی تدوین، بابک میرزاخانی موسیقی، حمید اسلامی مدیر صدابرداری، حسین قورچیان صداگذار، علی بهادری طراح چهره پردازی، علیرضا آب آب عکاس، هادی اعتمادی مجد مشاور رسانه ای، محمدرضا هدایتی، لاله اسکندری، نادر فلاح، محمد فیلی، سپیده مظاهری و افسانه فتاحی جمعی از عوامل و بازیگران این فیلم هستند.

کد مطلب 4018108
زهرا منصوری

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