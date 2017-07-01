«مالیخولیا» در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «مالیخولیا» به کارگردانی مرتضی آتش زمزم یکشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران با حضور عوامل اکران، نقد و بررسی می‌شود.

«مالیخولیا» به بخشی از مردم توجه دارد که خودشان از یک نوع بیماری که به آن گرفتار شده اند، خبر ندارند. به عبارت بهتر داستان این فیلم درباره آدم هایی است که دچار دوگانگی هویتی شده اند.

مرتضی آتش زمزم کارگردان، محمدرضا هدایتی بازیگر، کورش جاهد کارشناس سینما و جمعی از بازیگران فیلم، مهمانان چهارصد و سی و ششمین نشست باشگاه فیلم تهران هستند. ‌

مرتضی آتش زمزم کارگردان و تهیه کننده، مجید شاکرین و حسین مرتضاییان آبکنار نویسندگان، تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری، کاووس آقایی تدوین، بابک میرزاخانی موسیقی، حمید اسلامی مدیر صدابرداری، حسین قورچیان صداگذار، علی بهادری طراح چهره پردازی، علیرضا آب آب عکاس، هادی اعتمادی مجد مشاور رسانه ای، محمدرضا هدایتی، لاله اسکندری، نادر فلاح، محمد فیلی، سپیده مظاهری و افسانه فتاحی جمعی از عوامل و بازیگران این فیلم هستند.