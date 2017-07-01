به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ دو پرونده نامزد قرارگیری در فهرست میراث جهانی؛ محور ساسانی و پرونده میراث طبیعی ارسباران آماده و به کمیته میراث جهانی ایکوموس و اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (iucn) ارسال شد تا در نشست کمیته میراث جهانی سال ۲۰۱۸ مورد بررسی قرار گیرد.

«محمدحسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی کشور با اعلام این خبر گفت: پرونده نامزدی میراث جهانی منطقه حفاظت شده ارسباران پس از دو سال و نیم پیگیری کارشناسان و نمایندگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع به همراه پرونده محور ساسانی فارس، پس از آخرین اصلاحات کارشناسان به یونسکو ارسال شد.

وی افزود: کلیات ساختار و تشکیلات مدیریتی پرونده میراث طبیعی ارسباران و پرونده محور ساسانی فارس با همکاری و مشارکت جمعی از برجسته ترین پژوهشگران، مسئولان دستگاه های مرتبط و همچنین مسئولان محلی تهیه شده است.

طالبیان به بازدید ارزیابان از دو پرونده محور ساسانی فارس و میراث طبیعی ارسباران اشاره کرد و افزود: درحال حاضر پرونده محور ساسانی فارس به ایکوموس و پرونده میراث طبیعی ارسباران نیز به اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت ارسال شده است، ایکوموس و iucn باید برنامه بازدیدشان به ایران را اعلام کنند.

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: ارزیابان ایکوموس و اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت احتمالأ در دو تاریخ متفاوت مرداد و شهریور ماه سالجاری برای بازدید از این مناطق نامزد شده در فهرست جهانی وارد ایران می شوند و با حضور در پنل ها و نشست های تخصصی این دو پرونده را مورد بررسی قرار می دهند.