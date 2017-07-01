به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر عصر امروز در نشست خبری در وزارت علوم گفت: برای سال ۹۶ تقریبا تعداد رشته هایی که مجوز دادیم ۳ هزار و ۷۱۵ رشته محل برای کارشناسی ارشد بود به جز مواردی که اخیرا بازنگری شده است. یک هزار و ۴۱۳ مورد در دکتری مجوز داده شد.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: اعتراض امری طبیعی و در دست رسیدگی است. برای ۱۰۰ رشته محل ارشد به دلیل داشتن مجوز در دوره دکتری مجوز صادر شد.

مجتبی شریعتی نیاسر با اشاره به قانون مجلس در خصوص کمیته ارزیابی رشته‌های دانشگاه آزاد اظهار داشت: کمیته ارزیابی با حضور سه نفر عضو که متشکل از نماینده وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد است، رسمیت می‌یابد و باید ابلاغ تصمیمات کمیته با امضای رئیس کمیته انجام شود.

وی افزود: کمیته ارزیابی باید در دبیرخانه شورای گسترش تشکیل جلسه دهد، این در حالی است که تاکنون این کمیته با شرایط اعلام شده تشکیل جلسه نداده است.

معاون آموزشی وزارت علوم تأکید کرد: از سوی مسئولین دانشگاه آزاد مطرح شده است که ۲۴۴ صفحه مجوز در خصوص جلسات کمیته ارزیابی رشته‌های دانشگاه آزاد وجود دارد که من آن را تکذیب می‌کنم، چرا که اساساً این کمیته در دفتر گسترش وزارت علوم جلسه‌ای تشکیل نداده است.

شریعتی نیاسر خاطرنشان کرد: این کمیته مربوط به سال ۶۷ است و بعد از آن نیز چندین قانون مختلف در خصوص آموزش عالی کشور تصویب شده است که در این زمینه می‌توان به قانون تشکیل وزارت علوم و قانون نظام یکپارچه سنجش و پذیرش اشاره کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم تأکید کرد: زمانی که دکتر ولایتی سکان دانشگاه آزاد را بر عهده گرفت، نکات خوبی در خصوص این دانشگاه مطرح کرد و کلیدواژه وی «کیفیت» بود و ما نیز طالب کیفیت هستیم.

شریعتی نیاسر به طرح آمایش آموزش عالی اشاره کرد و گفت: این طرح دارای ۹ بند اجرایی است که یکی از بندهای مهم آن، توجه به کیفیت است و این کیفیت باید در تمام زیر نظام‌ها مورد توجه باشد.

وی عنوان کرد: مرجع رسیدگی به تمامی زیر نظام‌های آموزش عالی را قانون تعیین نکرده است.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: طبق قانون اهداف و وظایف وزارت علوم مصوب ۲۸ مرداد سال ۷۳ صراحتاً تکلیف، مشخص و تأکید شده است که اساسنامه و صدور مجوز، ایجاد و توسعه در آموزش عالی اعم از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و رشته‌های دانشگاهی بر عهده وزارت علوم است.

شریعتی نیاسر اضافه کرد: در بند «ج» جزء ۵ و ۴ این قانون نیز مطرح شده که تعیین ضوابط ارزشیابی مدارک علمی فارغ‌التحصیلان و مدارک آموزش عالی بر عهده وزارت علوم است.

وی اظهار داشت: در ماده ۱۳ این قانون نیز تأکید شده است که از زمان تصویب این قانون، جزئیات آن لازم‌الاجراست و تمامی مقررات و ضوابط دیگر، لغو و بلااستفاده خواهد بود.

معاون آموزشی وزارت علوم به قانون کمیته ارزیابی رشته‌های دانشگاه آزاد مصوب سال ۶۷ نیز اشاره کرد و گفت: ریاست هیأت امنای دانشگاه آزاد اشاره کردند که این کمیته تشکیل شده و جلسات متعددی داشته است و بنابراین دانشگاه آزاد نیاز به دریافت مجوز از مرجع دیگری ندارد.

شریعتی نیاسر عنوان کرد: این در حالی است که این کمیته با شرایطی که برای آن تعیین شده، تشکیل جلسه نداده است.

مرجع نهایی تصمیم‌گیری، وزارت علوم و دفتر گسترش است

وی اظهار داشت: طبق قوانین موجود، مرجع نهایی در خصوص فعالیت‌های آموزش عالی بر عهده وزارت علوم و مرجع نهایی تصمیم‌گیری در خصوص توسعه و ایجاد رشته‌های دانشگاهی، دفتر گسترش وزارت علوم است و لاغیر.

معاون آموزشی وزارت علوم تصریح کرد: دفتر گسترش بدون هیچ مسامحه‌ای تصمیم‌گیری می‌کند و در این تصمیم‌گیری، تفاوتی میان زیر نظام‌ها وجود ندارد.

شریعتی نیاسر به اصلاحیه اساسنامه دانشگاه آزاد مصوب اسفند ماه سال ۸۹ اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۳ این اساسنامه حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد، از حیث مقطع، رشته و ایجاد واحدها با توجه به مجوز شورای گسترش وزارت علوم تعیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۶ این اساسنامه نیز ایجاد دانشکده‌ها منوط به احراز شرایط و ضوابط تعیین شده توسط شورای گسترش دو وزارتخانه علوم و بهداشت است.

دانشگاه آزاد یکی از زیر نظام‌های وزارت علوم است

معاون آموزشی وزارت علوم تأکید کرد: بر اساس تمامی ضوابط و مقررات بالادستی، دانشگاه آزاد یکی از زیر نظام‌های وزارت علوم و بر حسب مورد، وزارت بهداشت است؛ بنابراین مرجع تصمیم‌گیری رشته، ایجاد دانشکده و گروه آموزشی، شورای گسترش آموزش عالی است که دبیرخانه آن در دفتر گسترش وجود دارد و اگر جایی می‌گوید که ما در خصوص رشته‌ها، خودمان موضوع را تعیین می‌کنیم، این امر موضوعیت ندارد.

شریعتی نیاسر اظهار داشت: انتظار داشتیم از دکتر ولایتی که استاد بزرگوار و سرمایه علمی کشور است با اشراف کامل بر ضوابط مربوط به دانشگاه آزاد صحبت می‌کردند.

وی افزود: در تمامی کشورها مرجع تائید مدارک تحصیلی، دستگاه آموزش عالی بالادستی است و در کشور ما وزارت علوم این امر را بر عهده دارد.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: بنابراین زیر نظامی نمی‌تواند بگوید که ما خودمان تصمیم می‌گیریم و این موضوع منطقی نیست.

آمار مجوز رشته‌ محل‌های دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های غیرانتفاعی

شریعتی نیاسر تأکید کرد: در سال ۹۲ دانشگاه آزاد ۸۷۵ رشته محل در مقطع ارشد داشت که این تعداد در سال ۹۵ به ۵۶۰۹ مورد افزایش یافته است؛ این در حالی است که دانشگاه‌های غیرانتفاعی در سال ۹۲، ۱۱۸۲ رشته محل کارشناسی ارشد داشتند و این تعداد در سال ۹۵ به ۱۳۷۹ مورد رسیده است.

وی اظهار داشت: در مجموع مجوزهایی که برای رشته محل‌های دانشگاه‌ آزاد در مقطع کارشناسی ارشد از سال ۹۲ تا سال ۹۵ از سوی وزارت علوم به این دانشگاه اعطا شده است، بالغ بر ۸۹۰۰ مورد بوده است. این در حالی است که مراکز دانشگاهی وابسته به وزارت علوم که دانشگاه‌های دولتی را شامل می‌شود، در این سال‌ها تنها ۲۷۰۰ رشته محل جدید دریافت کرده است.

معاون آموزشی وزارت علوم عنوان کرد: دانشگاه آزاد تنها در سال ۹۵، ۳۱۷۱ مورد مجوز رشته محل کارشناسی ارشد دریافت کرده است که این تعداد در دانشگاه‌های غیرانتفاعی تنها ۵۰۳ مورد بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین دانشگاه آزاد در سال ۹۵، ۱۴۰۱ مورد مجوز رشته محل برای مقطع دکتری دریافت کرد که دانشگاه‌های غیرانتفاعی تنها ۸ مورد مجوز دریافت کردند.

شریعتی نیاسر تأکید کرد: اگر میزان مجوزهای رشته محل‌های مقطع کارشناسی ارشد هر دانشگاه را ضربدر عدد ۲۰ کنیم، عدد نهایی تعداد ظرفیت را مشخص می‌کند که برخی از واحدهای دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد بیش از حد قانونی پذیرش داشته‌اند.

مصمم هستیم ضوابط و مقررات را در تمامی زیر نظام‌ها عملیاتی کنیم

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: ما مصمم هستیم ضوابط و قوانین را در تمامی زیر نظام‌های آموزش عالی عملیاتی کنیم.

وی افزود: ما هیچ پارامتر سیاسی در زمینه اجرای قوانین و مقررات نداریم.

شریعتی نیاسر خاطرنشان کرد: ۶۵ درصد رشته محل‌های کارشناسی ارشد کشور مربوط به دانشگاه آزاد است، این در حالی است که ۱۶ درصد این رشته محل‌ها تنها در دانشگاه‌های غیرانتفاعی فعال است.

معاون آموزشی وزارت علوم تأکید کرد: در مقطع دکتری نیز ۹۲ درصد ظرفیت پذیرش مربوط به دانشگاه آزاد است و یک درصد مربوط به دانشگاه‌های غیرانتفاعی است.

از دانشگاه آزاد حمایت می‌کنیم

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد سرمایه ملی کشور است، گفت: از این دانشگاه حمایت می‌کنیم.

شریعتی نیاسر افزود: رویکرد ما نباید به آموزش عالی با نگاه بنگاه اقتصادی باشد و نباید نگران کمبود درآمد باشیم، بلکه باید راه‌هایی غیر از دریافت شهریه پیدا کنیم.

معاون آموزشی وزارت علوم تأکید کرد: من در واحدهای خوب دانشگاه آزاد دیده‌ام که ماشین‌های لوکس و تمیز ایستاده‌اند که استادها را جابجا کنند؛ دانشجویانی که با دست مسئولین آموزش عالی به این واحدها رفته‌اند، چرا نباید بالای سر آنها استاد باشد؟

وی افزود: ما برای توسعه و ایجاد رشته محل در دانشگاه‌های مختلف مستندات دریافت می‌کنیم؛ بنابراین چرا نباید توقع داشته باشیم که دانشگاه آزاد نیز مستندات لازم را ارائه کند؟

اعطای ۳۷۱۵ رشته محل ارشد به دانشگاه آزاد در سال ۹۶

شریعتی نیاسر خاطرنشان کرد: در سال ۹۶، ۳۷۱۵ مجوز مربوط به ایجاد رشته محل‌های کارشناسی ارشد به دانشگاه آزاد اعطا شده که این آمار جدا از مواردی است که طی روزهای اخیر بررسی و مجوز آنها برای این دانشگاه صادر شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم تأکید کرد: تا زمان انتشار دفترچه دکتری نیز ۱۴۱۳ مورد مجوز برای رشته محل‌های دکتری این دانشگاه در سال جاری اعطا شد.

وی با بیان اینکه اعتراض امری طبیعی است، گفت: اعتراض قابل رسیدگی است و بر اساس اعتراضاتی که دانشگاه آزاد داشت، ۱۰۰ مورد از رشته محل‌های کارشناسی ارشد این دانشگاه که لغو شده بود، به دلیل آنکه مقطع دکتری این رشته‌ها در دانشگاه وجود داشت، بازگردانده شد.

شریعتی نیاسر تصریح کرد: نمی‌توان فرا قانونی عمل کرد و مرجع تصمیم‌گیری برای تمامی مصادیق آموزش عالی، دفتر گسترش و شورای گسترش آموزش عالی است.

معاون وزیر علوم در پاسخ به سؤالی در خصوص مجوزهایی که برای دوره دکتری دانشگاه آزاد صادر شده، گفت: این مجوزها با رعایت ملاحظاتی صورت گرفت؛ ۱۴۰۱ مورد بود، بسیاری از آنها شاخص‌های لازم را نداشتند و من انتظارم این بود که بگویند به چه دلیلی این ۱۴۰۱ مجوز داده شده؛ نه اینکه بگویند مجوز دکتری دادید، ارشد را بدهید.

وی در ادامه در مورد تعیین تکلیف داوطلبان کارشناسی ارشد گفت: داوطلبان باید بدانند رشته‌ محل‌های مصوب در نهایت در سایت سازمان سنجش اعلام می‌شود و در مورد مدرک دانشجویانی که رشته‌های آنها مصوب بوده نیز باید گفت که مشکلی ندارد، مدرک آنها نیز معتبر است.

سرپرست دانشگاه آزاد از فعالان دانشگاه غیرانتفاعی است

معاون آموزشی وزارت علوم در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه برخی از مسئولان چون دارای دانشگاه غیرانتفاعی هستند، بنابراین تسهیلات بیشتری به این دانشگاه‌ها داده می‌شود، گفت: دکتر نوریان خود یکی از افرادی بوده که در دانشگاه‌های غیرانتفاعی خیلی فعال هستند و دانشگاهی که راه‌اندازی کردند از دانشگاه‌های خوب غیردولتی است.

وی در مورد اینکه در دوره دکتر میرزاده نیز این مباحث وجود داشت و این قدر رسانه‌ای نشده بود، گفت: در آن موقع ما مذاکره می‌کردیم و کمتر انتقاد می‌شد و انتقادی که من به سرپرست دانشگاه دارم، این است که خیلی زود وارد عرصه رسانه‌ای شدند، باید مقداری می‌گذشت، مراجع تصمیم‌گیری را شناسایی می‌کردند، آمار دستشان می‌آمد، بعد در رسانه ملی تحلیل می‌کردند که خلاف آن نیز اعلام شد.

شریعتی نیاسر تأکید کرد: رویکرد سیاسی در این زمینه وجود نداشته و ما به دنبال کیفیت‌سازی هستیم.

وی یادآور شد: قرار بود که نشست امروز با حضور معاون آموزشی دانشگاه آزاد صورت گیرد ولی علیرغم پیگیری‌های ما، ایشان در این جلسه حاضر نشدند.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: ما حتماً با دانشگاه آزاد به تفاهم می‌رسیم، ما از یک خانواده هستیم، جای نگرانی وجود ندارد، مطالبی که سرپرست و رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد مطرح می‌کنند، به خاطر این مسئله است که از برخی از مصادیق قانونی غافل بودند، اما این مسئله با گفتگو قابل حل است و من احساس نگرانی نمی‌کنم.

مذاکره با مسئولان زیر نظام‌های آموزش عالی یک فرآیند پیوسته است

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: مذاکره با تمام مسئولان زیر نظام‌های آموزش عالی یک فرآیند پیوسته است.

شریعتی نیاسر خاطرنشان کرد: وقتی به زمانبندی دفترچه آزمون‌ها می‌رسیم، برخی دوستان ما در دانشگاه آزاد به برخی شاخصه‌ها و مؤلفه‌های قانونی توجه نمی‌کنند و همین امر موجب می‌شود که مباحثی پیش آید.

وی عنوان کرد: دانشجویان نگران نباشند و رشته‌هایی که در زمان ورود دانشجویان دارای مجوز بوده‌اند، هیچ منع قانونی ندارند.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: بحث ما صدور مجوزهای جدید است و تمام اختلاف ‌نظرها در این خصوص انجام می‌شود و این موضوعات ربطی به دانشجویان در حال تحصیل ندارد.

شریعتی نیاسر تصریح کرد: طی روزهای آینده نیز نتایج نهایی رسیدگی‌های چند روز اخیر وزارت علوم در خصوص رشته محل‌های این دانشگاه اعلام خواهد شد.

نظارت وزارت علوم بر روی تمام زیر نظام‌ها

وی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم نظارت کامل بر روی زیر نظام‌ها وجود داشته و کیفی‌سازی موضوعی است که برای تمامی زیر نظام‌ها به صورت جدی دنبال می‌شود.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: مأموریت‌گرایی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ما در وزارت علوم این موضوع را برای تمامی زیر نظام‌ها دنبال می‌کنیم.

شریعتی نیاسر در خصوص دانشگاه پیام‌نور نیز گفت: این دانشگاه یکی از زیر نظام‌های خوب آموزش عالی است و یک دانشگاه ارزشی به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: ماهیت دانشگاه پیام‌نور، آموزش غیرحضوری و نیمه حضوری است و اگر این دانشگاه مشروط به این مأموریت در مدار خود حرکت کند، مورد حمایت وزارت علوم قرار می‌گیرد.

معاون آموزشی وزارت علوم اظهار داشت: امیدواریم این دانشگاه همان‌گونه که در داخل کشور به خوبی فعالیت کرده، بتواند در سطح فراملی نیز فعالیت کند.

دعوت از رئیس دانشگاه آزاد در جلسات شورای گسترش

شریعتی نیاسر گفت: طبق قانون رئیس دانشگاه آزاد یکی از اعضای شورای گسترش و صاحب رأی است.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه رئیس دانشگاه آزاد به جلسات شورای گسترش دعوت می‌شود، اما در بسیاری موارد حضور ندارد و یکی از معاونان خود را به عنوان نماینده به این شورا می‌فرستد.

معاون آموزشی وزارت علوم عنوان کرد: جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته نیز یک جلسه غیررسمی در شورای گسترش بود که با حضور دو معاون آموزشی و حقوقی دانشگاه آزاد، رئیس سازمان سنجش کشور و مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم برگزار شد.

شریعتی نیاسر ادامه داد: تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تأمین خواسته‌های نمایندگان مجلس در راستای کیفی‌سازی آموزش عالی و توجه به نظرات مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی، از برنامه‌هایی است که این وزارتخانه به دنبال اجرای آنهاست.

وی اضافه کرد: ما به رشد بی‌رویه کمی آموزش عالی حساس هستیم و نکاتی داریم که آن را کاهش دهیم.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه رشد بی‌رویه آموزش عالی موجب افزایش بیکاری در جامعه می‌شود، گفت: رویکرد توسعه اعضای هیأت علمی در تمامی زیر نظام‌های آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد از برنامه‌های وزارت علوم است.

شریعتی نیاسر تأکید کرد: همچنین دانشگاه آزاد باید رویکرد بنگاه اقتصادی بودن را بردارد.

وی گفت: ما آمادگی داریم تا هر گونه همکاری با دانشگاه آزاد داشته باشیم.