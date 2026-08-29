به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، نمایش «خرابکارهای قهرمان» به نویسندگی محمدحسین حبیبی و طراحی و کارگردانی علی یداللهی، با اقتباس از کتاب «دوست من عنکبوت» نوشته بابک صابری تولید میشود.
کتاب «دوست من عنکبوت» به ماجرای پنهان شدن پیامبر اکرم (ص) در غاری در جریان هجرت از مکه به مدینه میپردازد. مشرکان در جستوجوی پیامبر (ص) کوی و برزن را میگشتند و حضرت به مدت سه روز در غاری پنهان شد. به فرمان خداوند، عنکبوتی بر دهانه غار تار تنید و کبوترهایی در آنجا تخم گذاشتند؛ بهگونهای که هر کس این صحنه را میدید، گمان میکرد مدتها کسی وارد غار نشده است.
بابک صابری نویسنده و حسن عامهکن تصویرگر، در این کتاب تلاشهای عنکبوت و کبوتر برای نجات جان پیامبر اکرم (ص) را به تصویر کشیدهاند و گفتگوهای این ۲ شخصیت را زمینهای برای آشنایی کودکان با ماجرای غار قرار دادهاند.
علی یداللهی طراح و کارگردان نمایش «خرابکارهای قهرمان»، درباره انتخاب این متن گفت: هدف از انتخاب این اثر، به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز میلاد حضرت محمد (ص)، توجه به پیام و اندیشه مهم آن است؛ اینکه هر کسی باید از تواناییای که دارد در زمان و مکان مناسب استفاده کند.
وی افزود: در این نمایش، شخصیتهای اصلی یعنی کبوتر و عنکبوت، زمانی که از تواناییهای خود در جای مناسب استفاده نمیکنند، باعث خرابکاری میشوند؛ اما وقتی تواناییهایشان را در زمان و مکان مناسب، یعنی در مقابل غار حرا و در زمانی که حضرت محمد (ص) در آنجا پنهان شده بود، به کار میگیرند، جان ایشان را نجات میدهند. در طول نمایش نیز به مهربانی و رأفت حضرت محمد (ص) پرداخته میشود.
یداللهی تاکید کرد: برای من مهم بود که به کودکان بگویم در کنار داشتن تواناییهای مختلف، باید یاد بگیرند از این تواناییها در زمان و مکان مناسب استفاده کنند.
به گفته طراح و کارگردان نمایش، «خرابکارهای قهرمان» هماکنون در مرحله پایانی ساخت دکور و عروسک قرار دارد. شعرهای نمایش را آزاده فرهنگیان سروده و موسیقی آن نیز به آهنگسازی محمد فرشتهنژاد در حال آماده شدن است.
نمایش «خرابکارهای قهرمان» در قالب طرح «هزار رویا، یک نگاه» بهزودی ابتدا در استان البرز و پس از آن در تهران و دیگر استانها روی صحنه میرود.
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