دستگیری متخلف شکار در بندرعباس با جریمه ۹۸ میلیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان در جریان گشت و پایش‌های حفاظتی، یک متخلف شکار و صید را در بندرعباس شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان افزود: در بازرسی انجام‌شده از این متخلف، لاشه یک رأس کل وحشی کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با شکارچیان غیرمجاز بیان کرد: بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به ضرر و زیان وارده به حیات وحش، جریمه شکار هر رأس کل وحشی بیش از ۹۸ میلیون تومان تعیین شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان تأکید کرد: نیروهای یگان حفاظت با جدیت مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های حیات وحش استان را پایش کرده و با هرگونه شکار و صید غیرمجاز برخورد قانونی خواهند کرد.