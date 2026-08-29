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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

دستگیری متخلف شکار در بندرعباس با جریمه ۹۸ میلیونی

دستگیری متخلف شکار در بندرعباس با جریمه ۹۸ میلیونی

بندرعباس-فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان یک متخلف شکار و صید را در بندرعباس دستگیر کردند که جریمه شکار این حیوان ۹۸ میلیون تومان تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان در جریان گشت و پایش‌های حفاظتی، یک متخلف شکار و صید را در بندرعباس شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان افزود: در بازرسی انجام‌شده از این متخلف، لاشه یک رأس کل وحشی کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با شکارچیان غیرمجاز بیان کرد: بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به ضرر و زیان وارده به حیات وحش، جریمه شکار هر رأس کل وحشی بیش از ۹۸ میلیون تومان تعیین شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان تأکید کرد: نیروهای یگان حفاظت با جدیت مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های حیات وحش استان را پایش کرده و با هرگونه شکار و صید غیرمجاز برخورد قانونی خواهند کرد.

کد مطلب 6931103

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    نظرات

    • فرهادحسین زاده صحافی IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
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      پاسخ
      سلام اگر من جای مسئولین بودم این شکارچیانی غیرمجاز که میگرفتم می انداختم جلوی حیوانات تاخودشون حق این عوضیها رو کف دستشون بذارن

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