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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

قیمت نفت برنت به ۸۸ دلار رسید

قیمت نفت برنت به ۸۸ دلار رسید

قیمت هر بشکه نفت برنت (تحویل ماه نوامبر) در معاملات روز جمعه با کاهش ۰.۴۷ درصدی مواجه شد و در سطح ۸۸.۱۰ دلار ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده‌های پایگاه تحلیلی oilprice، قیمت هر بشکه نفت برنت (تحویل ماه نوامبر) در معاملات روز جمعه ۲۹ اوت ۲۰۲۶ با کاهش ۰.۴۷ درصدی مواجه شد و در سطح ۸۸.۱۰ دلار ایستاد.

بر اساس این گزارش، نوسانات قیمت در روزهای اخیر نشان‌دهنده ادامه روند اصلاحی در بازار انرژی است؛ به‌طوری که بهای نفت از سقف ۹۴ دلاری در ابتدای هفته جاری عقب‌نشینی کرده و در پنج روز معاملاتی اخیر بین کانال ۸۴ تا ۹۴ دلار در نوسان بوده است.

تحلیلگران، این کاهش را متأثر از عواملی مانند انتشار آمارهای اقتصادی، نگرانی‌ها از تقاضای جهانی و تحولات ژئوپلیتیکی ارزیابی می‌کنند. با این حال، بازار همچنان در انتظار شفاف‌تر شدن سیاست‌های اوپک‌پلاس و داده‌های آینده ذخایر نفتی آمریکا است.

گفتنی است، نمودار قیمت نشان‌دهنده نوسانات شدید در بازه زمانی ۲۴ تا ۲۸ اوت است و معامله‌گران بر بازه‌های زمانی مختلف از یک روز تا حداکثر (Max) نظارت دارند.

کد مطلب 6931101
طیبه بیات

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