به گزارش خبرگزاری مهر، واحد گلخانه هیدروپونیک تولید توتفرنگی همزمان با دو واحد گلخانهای دیگر با حضور معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان زنجان به بهرهبرداری رسید.
واحدهای گلخانه ای جدید در ششمین روز از هفته دولت، طی مراسمی با حضور جعفر گوهرگانی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و شماری از مسوولان زنجان در نقاط مختلف استان افتتاح شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در این مراسم شاخصترین پروژه افتتاح شده در این روز را یک واحد گلخانه هیدروپونیک تولید توتفرنگی بیان کرد و گفت: این واحد در زمینی به مساحت ۱۱ هزار و ۳۰۰ مترمربع احداث شده است و ۱۰ هزار مترمربع آن زیر سازه گلخانهای قرار دارد.
اکبر کرامتی اظهار داشت: پیشبینی میشود این واحد سالانه ۱۰۰ تن توتفرنگی با کیفیت بالا را تولید و روانه بازار کند.
وی با بیان اینکه برای احداث و راهاندازی این واحد تولیدی، مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام شده است، یادآور شد: بهره برداری از این مجموعه علاوه بر تقویت زنجیره تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۲۰ نفر را در منطقه فراهم کرده است.
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