واحدی: ۴۹ هزار هکتار از اراضی موقوفه مرکزی تثبیت و سنددار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری بمناسبت هفته وقف با اصحاب رسانه اظهار کرد: استان مرکزی دارای ۲۷۸ بقعه متبرکه، ۲ هزار و ۵۶۹ مسجد و ۴۵۸ مکان مذهبی شامل حسینیه، فاطمیه و سایر اماکن مذهبی است.

وی افزود: در حوزه مذهبی بیش از ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، در حوزه خیریه بیش از ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و در حوزه نیات اجتماعی بیش از ۹ میلیارد تومان هزینه شده است.

حجت‌الاسلام واحدی تصریح کرد: در قالب طرح «شمیم» سال گذشته ۶۵۰ فرصت شغلی پایدار در بقاع متبرکه ایجاد و بیش از ۵۰ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی به ارزش حدود ۳ میلیارد تومان پرداخت شد.

وی ادامه داد: در قالب طرح «شمیم حسینی» از ۶۵ هیئت مذهبی با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان حمایت و در طرح «مهر تحصیلی» نیز ۲ هزار و ۶۰۰ بسته تحصیلی به ارزش بیش از ۱.۵ میلیارد تومان میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی تاکید کرد: سال گذشته در قالب «قرار دوازدهم» بیش از ۲ هزار و ۲۰۵ بسته معیشتی به ارزش بیش از ۳۳ میلیارد ریال میان نیازمندان توزیع شد.

وی افزود: بیش از ۱۰۰ مبلغ از قم به استان اعزام و از ظرفیت ۸۹۰ مبلغ بومی استفاده شد و ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای حمایت از مبلغین و اجرای برنامه‌های فرهنگی اختصاص یافت.

حجت‌الاسلام واحدی بیان کرد: سال گذشته ۳۰۰ زائر اولی با حمایت ۴۰۰ میلیون تومان به مشهد و ۸۰ نفر با حمایت ۵۰۰ میلیون تومان به عتبات عالیات اعزام شدند و بیش از ۲۴۰ نفر نیز در دوره‌های سبک زندگی اسلامی بقاع متبرکه شرکت کردند.

حمایت ۷۰ میلیارد تومانی خیرین از بقاع متبرکه استان مرکزی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: سال گذشته در قالب طرح «مودت» بیش از ۷۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی خیرین برای توسعه بقاع متبرکه جذب شد.

وی افزود: در حوزه امور خیریه، از ۳۶۰ نفر با اعتبار حدود ۷۲۰ میلیون تومان در زمینه آزادی زندانیان و حمایت از خانواده آنان حمایت شد و برای تأمین جهیزیه ۳۰۰ زوج نیز بیش از ۳۱ میلیارد تومان اختصاص یافت.

حجت‌الاسلام واحدی تصریح کرد: پنج هزار نیازمند و یتیم از محل موقوفات حمایت شدند و ۱۰ میلیارد تومان در حوزه ورزش و چهار میلیارد تومان برای حمایت درمانی از ۵۰۰ نفر اختصاص یافت.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نیز ۱۰۲ بقعه متبرکه در استان مرکزی توسعه و مرمت شده است و تعمیر و مرمت ۱۷۶ رقبه موقوفه با هزینه بیش از ۱۵ میلیارد تومان دستور کار قرار گرفت.

حجت‌الاسلام واحدی با اشاره به برنامه ایجاد صندوق پژوهش و فناوری در استان مرکزی تاکید کرد: هدف‌گذاری تولید ۴ میلیارد بذر هیبرید با احداث ۲۰۰ هکتار گلخانه در استان مرکزی انجام شد.

تولید ۵ هزار تن ماهی در طرح پرورش ماهی در قفس

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی با اشاره به طرح توسعه «درنیکا» گفت: این پروژه به عنوان طرح پیشران کشور در حوزه پرورش ماهی در قفس معرفی شده و با تکمیل ۳۰ قفس دیگر، ظرفیت تولید آن به حدود پنج هزار تن خواهد رسید.

وی افزود: با تکمیل این پروژه، استان مرکزی در تولید ماهی به خودکفایی نزدیک خواهد شد و امکان تأمین نیاز استان‌های همجوار و صادرات مازاد تولید نیز فراهم می‌شود.

حجت‌الاسلام واحدی تصریح کرد: در برنامه ششم، تولید ۲۰۰ هزار تن آبزیان هدف‌گذاری شد که کمتر از ۵ هزار تن محقق شد و در برنامه هفتم نیز هدف ۶۰۰ هزار تن تعیین شده، اما ظرفیت فعلی حدود ۱۰ هزار تن است.

وی افزود: هدف اصلی، توسعه زیرساخت، حمایت از سرمایه‌گذاران و تشکیل کنسرسیوم برای توسعه این صنعت و تحقق اهداف برنامه‌های توسعه است.

به گزارش مهر؛ هفته وقف امسال از هفتم تا سیزدهم شهریورماه با محور ترویج فرهنگ وقف، افزایش اعتماد عمومی و توسعه وقف‌های نوین برگزار می‌شود و بیش از ۱۰۰ برنامه شامل نمایشگاه «شهر وقف»، نشست‌های تخصصی، افتتاح دفتر مشاوره وقف، معرفی موقوفات شاخص و تجلیل از واقفان و خادمان بقاع متبرکه در استان مرکزی پیش‌بینی شده است.