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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۴۴

کمیسیون بودجه کنگره آمریکا تأئید کرد:

بازنگری در هزینه های نظامی و کاهش اختیارات رئیس جمهور آمریکا

بازنگری در هزینه های نظامی و کاهش اختیارات رئیس جمهور آمریکا

کمیسیون بودجه در کنگره آمریکا بازنگری در هزینه های نظامی و کاهش اختیارات رئیس جمهور این کشور را مورد تأئید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نمایندگان کمیسیون بودجه در کنگره آمریکا اصلاحیه قانون مرتبط با هزینه های نظامی و احتمالاً کاهش قدرت رئیس جمهور این کشور برای شروع جنگ را تأیید کردند.

بر اساس این گزارش، کمیسیون مذکور لایحه قانونی مربوط به هزینه های نظامی و بازنگری در اختیارات رئیس جمهور برای آغاز جنگ را مورد تأیید خود قرار داد.

این اقدام کنگره به منظور محدود کردن اختیارات رییس جمهور در حوزه نظامی است که پس از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی به بهانه مبارزه با تروریسم به این مقام اجرائی داده شده بود.

«باربارا لی» از دموکرات های کنگره در این باره گفت که این اختیارات در حکم «کارت برنده» در دست رییس جمهور برای آغاز جنگ بود. 

این در حالیست که به دنبال حادثه ۱۱ سپتامبر، رؤسای جمهوری آمریکا بهانه لازم برای تهاجم به کشورهای دیگر به بهانه مبارزه با تروریسم را به دست آورده بودند؛ اختیاراتی که اشغال عراق و افغانستان را تنها به عنوان دو نمونه از آن می توان بیان نمود.

لازم به ذکر است، در ماه های گذشته نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به بهانه ادعائی حملات شیمیایی سوریه در منطقه «خان شیخون» واقع در حومه استان ادلب در شمال غربی سوریه، بدون هرگونه مجوز بین المللی با شلیک ۵۹ موشک تام هاک پایگاه هوائی «الشعیرات» واقع در جنوب شرقی استان حمص در سوریه را هدف حملات موشکی قرار داده بود.

کد مطلب 4018579

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