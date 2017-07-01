داد و ستد ۸۶ هزار تن قیر در تالار صادراتی بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، تالار صادراتی بورس کالای ایران در معاملات اولین روز هفته(۱۰ تیرماه)، داد و ستد ۸۶ هزار و ۴۱۰ تن قیر را تجربه کرد. تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز طی این روز معامله ۴۰ هزار و ۶۵۰ تن انواع محصول را تجربه کرد.

طی این روز و در تالار مذکور، ۴ هزار و ۱۴۸ تن مواد پلیمری، ۹ هزار و ۲۲۵ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار و ۹۲۷ تن قیر، ۳ هزار و ۵۰۰ لوب کات، ۱۷ هزار و ۵۵۰ وکیوم باتوم و ۳۰۰ تن گوگرد معامله شد.

شایان ذکر است، تالار محصولات کشاورزی نیز در این روز شاهد فروش ۲۵۰ تن ذرت دانه ای، ۲ هزار و ۸۵۰ تن شکر سفید و ۳ هزار و ۲۵۰ تن گندم خوراکی بود.

علاوه براین ۶ هزار و ۸۱۲ تن جو دامی نیز در قالب طرح قیمت تضمینی در این تالار معامله شد.

در پایان بازار فرعی نیز شاهد معامله ۱۰۰ هزار قطعه جوجه یک روزه، ۱۵۰ تن سولفات آمونیوم و ۴۲۵ تن کنستانتره فسفات بود.